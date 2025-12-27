Fenerbahçe transferde çıldırdı! Frattesi için gözden çıkardıkları ücret...

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için

Devre arasındaki transfer döneminde orta sahaya hamle yapmak isteyen Fenerbahçe'nin başlıca transfer hedeflerinden bir tanesi, Inter'de forma giyen Davide Frattesi. Yeterince süre bulamadığı için ocak ayında ayrılığa sıcak bakan İtalyan oyuncunun yanı sıra, Inter de transfer bütçesi yaratmak adına Frattesi'yi satmak istiyor. Bununla birlikte, İtalyan basınından transfer gündemiyle alakalı flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sport Mediaset'in haberine göre, orta sahaya yıldız bir isim katmak isteyen Fenerbahçe, Frattesi için 40 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda. Sarı-lacivertlilerin, satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama formülüyle transferi bitirmek istediği de haberde yer alan bilgiler arasında.