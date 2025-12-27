Fenerbahçe transferde çıldırdı! Frattesi için gözden çıkardıkları ücret...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Davide Frattesi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İtalyanlar, sarı-lacivertlilerin futbolcu için gözden çıkardıkları dev rakamı açıkladılar. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 19:14
Devre arasındaki transfer döneminde orta sahaya hamle yapmak isteyen Fenerbahçe'nin başlıca transfer hedeflerinden bir tanesi, Inter'de forma giyen Davide Frattesi. Yeterince süre bulamadığı için ocak ayında ayrılığa sıcak bakan İtalyan oyuncunun yanı sıra, Inter de transfer bütçesi yaratmak adına Frattesi'yi satmak istiyor. Bununla birlikte, İtalyan basınından transfer gündemiyle alakalı flaş bir iddia ortaya atıldı.

Sport Mediaset'in haberine göre, orta sahaya yıldız bir isim katmak isteyen Fenerbahçe, Frattesi için 40 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda. Sarı-lacivertlilerin, satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama formülüyle transferi bitirmek istediği de haberde yer alan bilgiler arasında.

26 yaşındaki oyuncunun planının ise Fenerbahçe'yle örtüşmediği belirtildi. İtalyan orta saha, Dünya Kupası için milli takım şansını artırmak adına Çizme'deki futbol kariyerine devam etmek istediği ve bu sebeple, Juventus'un ilgisinin Frattesi için daha cazip olduğu ifade edildi.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
