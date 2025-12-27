Bursa BUSKİ su kesintisi: 27-28 Aralık Bursa'da sular ne zaman gelecek?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Bursa su kesintisi ile ilgili gelişmeler 27 ve 28 Aralık tarihlerinde vatandaşların gündeminde yer alıyor. BUSKİ'nin planlı ya da ani çalışmalar nedeniyle bazı bölgelerde su veremediği bildirildi. Vatandaşlar ise "Sular ne zaman gelecek?", "Kesinti kaç saat sürecek?" ve "BUSKİ su kesintisi hangi ilçelerde var?" sorularına yanıt arıyor.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 16:24
BURSA BUSKİ 27-28 ARALIK SU KESİNTİSİ

İNEGÖL - CUMHURİYET
Planlanan Başlangıç Tarihi: 06/12/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 31/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 06/12/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarı 06.12.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ

İNEGÖL - ERTUĞRULGAZİ
Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/12/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 31/12/2025 18:00

Kesim Tarihi: 21/12/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 21.12.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

OSMANGAZİ - DOĞANBEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/12/2025 11:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/12/2025 14:00

Kesim Tarihi: 27/12/2025 11:00

Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ ; C1_D03 Alt Bölgesinde Bulunan, Doğanbey Mahallesi Doğanbey Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 25.12.2025 Tarihinde 11:45 ile 12:45 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.

