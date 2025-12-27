Bursa BUSKİ su kesintisi: 27-28 Aralık Bursa'da sular ne zaman gelecek?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
İNEGÖL - CUMHURİYET
BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ
İNEGÖL - ERTUĞRULGAZİ
Planlanan Başlangıç Tarihi: 21/12/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 31/12/2025 18:00
Kesim Tarihi: 21/12/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi, Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 21.12.2025 - 31.12.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
OSMANGAZİ - DOĞANBEY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/12/2025 11:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 27/12/2025 14:00
Kesim Tarihi: 27/12/2025 11:00
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ ; C1_D03 Alt Bölgesinde Bulunan, Doğanbey Mahallesi Doğanbey Sokak ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 25.12.2025 Tarihinde 11:45 ile 12:45 Saatleri Arasında, "SU KESİNTİSİ" Yapılacaktır.
