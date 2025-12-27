CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler TFF 1.Lig Vanspor FK evinde Hatayspor'u rahat yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Vanspor FK evinde Hatayspor'u rahat yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında İmaj Altyapı Vanspor FK sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Vanspor bu mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 18:19 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 18:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vanspor FK evinde Hatayspor'u rahat yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında İmaj Altyapı Vanspor FK ile Atakaş Hatayspor karşı karşıya geldi. Van Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede İmaj Altyapı Van Spor FK, Atakaş Hatayspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerin; 40. dakikada Ivan Cedric, 45+1. dakikada Emir Bars, 67. dakikada Medeni Bingöl ve 90. dakikada Muhammed Çoksu kaydetti. Bu sonuçla birlikte İmaj Altyapı Vanspor FK, iki maç üst üste kazanmış oldu ve ligdeki puanını 27'ye yükseltti.

Hatayspor'un ise ligde galibiyeti bulunmuyor. Akdeniz ekibi, 6 puanla ligde 19. sırada yer alıyor.

Mert Hakan'dan F.Bahçeli taraftarlara mektup!
G.Saray'dan golcü atağı!
DİĞER
Galatasaray’dan golcü atağı! Sözleşmesi bitiyor
Asrın inşasında 455 bin konut tamam! Başkan Erdoğan: Deprem turistleri yok biz buradayız
Samsunspor'dan Musaba açıklaması! F.Bahçe...
Zeki ve Kenan aynı takımda mı buluşacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan yeni yıl bombası! Teklifi kabul etti G.Saray'dan yeni yıl bombası! Teklifi kabul etti 18:20
Vanspor evinde farklı kazandı! Vanspor evinde farklı kazandı! 18:18
Mert Hakan'dan F.Bahçeli taraftarlara mektup! Mert Hakan'dan F.Bahçeli taraftarlara mektup! 18:05
Manchester City'den kritik galibiyet! Manchester City'den kritik galibiyet! 17:23
F.Bahçe namağlup serisini sürdürdü! F.Bahçe namağlup serisini sürdürdü! 16:51
Parma evinde güldü! Parma evinde güldü! 16:30
Daha Eski
Britanyalı tenisçi Avustralya Açık'tan çekildi Britanyalı tenisçi Avustralya Açık'tan çekildi 16:24
Bursa BUSKİ su kesintisi 27-28 Aralık | Bursa’da sular ne zaman gelecek? Bursa BUSKİ su kesintisi 27-28 Aralık | Bursa’da sular ne zaman gelecek? 16:24
ASKİ su kesintisi 27 Aralık | Ankara’da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? ASKİ su kesintisi 27 Aralık | Ankara’da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? 16:09
Al Ittihad FC-Al Shabab maçı detayları! Al Ittihad FC-Al Shabab maçı detayları! 15:46
Jordan Floyd TOFAŞ'ta! Jordan Floyd TOFAŞ'ta! 15:39
Fatih Terim o mücadeleyi tribünden izledi! Fatih Terim o mücadeleyi tribünden izledi! 15:35