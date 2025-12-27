Manchester City'den Nottingham Forest deplasmanında kritik galibiyet: İşte maçın özeti

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Manchester City, İngiltere Premier Lig 18. hafta maçında Nottingham Forrest'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Tijani Rejinders ve 83. dakikada Rayan Cherki kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 54. dakikada Omari Hutchinson'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Manchester City, 40 puana yükseldi ve maç fazlasıyla Arsenal'ın önünde liderlik koltuğuna oturdu. Nottingham Forest ise 18 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Nottinhgam Forest sahasında Everton'u ağırlayacak. Manchester City ise Sunderland deplasmanına konuk olacak.