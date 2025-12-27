CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City'den Nottingham Forest deplasmanında kritik galibiyet: İşte maçın özeti

Manchester City'den Nottingham Forest deplasmanında kritik galibiyet: İşte maçın özeti

İngiltere Premier Lig 18. hafta maçında Manchester City, Nottingham Forest deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi 2-1 kazanan City, şampiyonluk yarışında önemli bir 3 puan elde etti. İşte maçın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 Cumartesi 17:23
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester City'den Nottingham Forest deplasmanında kritik galibiyet: İşte maçın özeti

Manchester City, İngiltere Premier Lig 18. hafta maçında Nottingham Forrest'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Tijani Rejinders ve 83. dakikada Rayan Cherki kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 54. dakikada Omari Hutchinson'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Manchester City, 40 puana yükseldi ve maç fazlasıyla Arsenal'ın önünde liderlik koltuğuna oturdu. Nottingham Forest ise 18 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Nottinhgam Forest sahasında Everton'u ağırlayacak. Manchester City ise Sunderland deplasmanına konuk olacak.

Zeki ve Kenan aynı takımda mı buluşacak?
Samsunspor'dan Musaba açıklaması! F.Bahçe...
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Asrın inşasında 455 bin konut tamam! Başkan Erdoğan: Deprem turistleri yok biz buradayız
Adalı'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür!
F.Bahçe ve G.Saray arasında Nkunku yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe namağlup serisini sürdürdü! F.Bahçe namağlup serisini sürdürdü! 16:51
Parma evinde güldü! Parma evinde güldü! 16:30
Britanyalı tenisçi Avustralya Açık'tan çekildi Britanyalı tenisçi Avustralya Açık'tan çekildi 16:24
Bursa BUSKİ su kesintisi 27-28 Aralık | Bursa’da sular ne zaman gelecek? Bursa BUSKİ su kesintisi 27-28 Aralık | Bursa’da sular ne zaman gelecek? 16:24
ASKİ su kesintisi 27 Aralık | Ankara’da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? ASKİ su kesintisi 27 Aralık | Ankara’da sular ne zaman gelecek, kesinti ne kadar sürecek? 16:09
Al Ittihad FC-Al Shabab maçı detayları! Al Ittihad FC-Al Shabab maçı detayları! 15:46
Daha Eski
Jordan Floyd TOFAŞ'ta! Jordan Floyd TOFAŞ'ta! 15:39
Fatih Terim o mücadeleyi tribünden izledi! Fatih Terim o mücadeleyi tribünden izledi! 15:35
Sivasspor galibiyeti hatırladı! Sivasspor galibiyeti hatırladı! 15:32
Sarıyer ligde 2 maç sonra galip! Sarıyer ligde 2 maç sonra galip! 15:30
F.Bahçe Beko evinde galip! F.Bahçe Beko evinde galip! 15:04
Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti zirve için karşı karşıya! Senegal-D. Kongo Cumhuriyeti zirve için karşı karşıya! 14:50