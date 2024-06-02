Haberler Dizi Haberleri TEŞKİLAT 110. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT 110. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 110. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 110. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 12:40 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 13:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TEŞKİLAT 110. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 110. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 110. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 110. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 110. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çetin'in yaptığı hamle karşısında şaşkına dönen Ömer, Çetin'i yanından ayırmadan hızla bir çıkış yolu bulur. Gizem, Neslihan'ı kurtarmak için kendine merminin önüne atar. Çatışmanın ortasında kalan Neslihan iyice kapana kısılır ancak saldırganlara boyun eğmez.

Ekip zor durumlar yaşasa da birbirine destek olur. Onların en büyük destekçisi ise liderleri Ömer'dir. Ömer adım adım şirketin bir numarasına ulaşmayı amaçlar. Ancak vakti dolmak üzeredir. Kalan zamanını görevine adasa da şartlar onu zorlayacaktır.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 110. bölüm fragmanı izle

G.Saray'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye transfer çalımı!
Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu!
DİĞER
ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? ABD Türkiye voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Son dakika: İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bina çöktü! 8 kişi enkazdan sağ çıkarıldı 1 kişi can verdi... Soruşturma başlatıldı
Arda Güler zafer sonrası konuştu! "En büyük hayalim..."
F.Bahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺TEŞKİLAT 109. BÖLÜM İZLE
📺Kardeşlerim 131. bölüm full izle
Son dakika Ege'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 2 Haziran son depremler
2024 LGS 400, 410, 420, 430, 440, 450, 460, 470, 480, 490, 500 puan kaç net?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 2 Haziran rakamları
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella'dan Ümit Milli Takım'a ziyaret! Montella'dan Ümit Milli Takım'a ziyaret! 12:17
Kayserispor'da genel kurul ertelendi! Kayserispor'da genel kurul ertelendi! 12:12
Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu! Mourinho'nun teknik ekibi belli oldu! 11:56
ABD - Türkiye voleybol maçı canlı izle! ABD - Türkiye voleybol maçı canlı izle! 11:35
Arda Güler zafer sonrası konuştu! "En büyük hayalim..." Arda Güler zafer sonrası konuştu! "En büyük hayalim..." 11:24
1461 Trabzon - Iğdır maçı hangi kanalda? 1461 Trabzon - Iğdır maçı hangi kanalda? 10:36
Daha Eski
F.Bahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları! F.Bahçe'den orta sahaya süper yıldız adayları! 10:24
Mertens ve eşinden Ciro sitemi! "Abartıyorlar" Mertens ve eşinden Ciro sitemi! "Abartıyorlar" 10:13
F.Bahçe'den Dybala bombası! O madde ortaya çıktı F.Bahçe'den Dybala bombası! O madde ortaya çıktı 10:13
F.Bahçe'den Mourinho paylaşımı! F.Bahçe'den Mourinho paylaşımı! 09:50
Mourinho'dan Bellingham'a Come To Fenerbahçe! Mourinho'dan Bellingham'a Come To Fenerbahçe! 09:47
Beşiktaş'tan eski G.Saraylı'ya kanca! Beşiktaş'tan eski G.Saraylı'ya kanca! 09:15