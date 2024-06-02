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📺TEŞKİLAT 109. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 109. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Yeni bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 109. yeni bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 109. yeni ve 2 Haziran Pazar günü yayınlanacak son bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 12:50 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 13:00
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📺TEŞKİLAT 109. BÖLÜM İZLE | Teşkilat yeni bölüm full izle TRT 1

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisinde heyecan bu hafta da dorukta. Teşkilat dizisi 2 Haziran Pazar günü yeni bölümüyle ekranlara gelecek Dizinin 109. bölümünün fragmanı yine nefesleri kesti. Teşkilat dizisinin yeni bölümüne dair merak edilenler ve yeni bölümü haberimizde derledik...

👉TEŞKİLAT 109. BÖLÜM İZLE

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TEŞKİLAT 109. BÖLÜM ÖZETİ

Çetin'in yaptığı hamle karşısında şaşkına dönen Ömer, Çetin'i yanından ayırmadan hızla bir çıkış yolu bulur. Gizem, Neslihan'ı kurtarmak için kendine merminin önüne atar. Çatışmanın ortasında kalan Neslihan iyice kapana kısılır ancak saldırganlara boyun eğmez.

Ekip zor durumlar yaşasa da birbirine destek olur. Onların en büyük destekçisi ise liderleri Ömer'dir. Ömer adım adım şirketin bir numarasına ulaşmayı amaçlar. Ancak vakti dolmak üzeredir. Kalan zamanını görevine adasa da şartlar onu zorlayacaktır.

👉TEŞKİLAT 109. BÖLÜM İZLE

👉TEŞKİLAT TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

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