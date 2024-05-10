DGS BAŞVURU EKRANI 2024 | DGS'ye nasıl başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar, kimler başvurabilir, başvuru şartları ne?

DGS BAŞVURU EKRANI 2024 | Dikey Geçiş Sınavı'na başvurarak eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar için beklenen an geldi. Yükeköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yılda bir kez yapılan sınavda başarılı olan adaylar, lisans düzeyindeki çeşitli üniversite bölümlerine yerleşebilirler. DGS'ye başvuru yapmak isteyen adayların arama motorlarında sorguladığı 'DGS'ye nasıl başvurulur? Başvuru ücreti ne kadar, kimler başvurabilir, başvuru şartları ne?' sorularının cevabını sizler için derledik.

2024 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2024 DGS başvuruları, 10 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak ve 20 Mayıs'ta sona erecek.

2024 DGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2024 DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

DGS'ye geç başvurular 28 Mayıs'ta alınacak.

2024 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2024 DGS başvuru ücreti henüz belli olmadı. Geçen sene 270 TL olarak belirlenen başvuru ücreti, sınav kılavuzu yayımlandığında belli olacak. DGS kılavuzu yayımlanınca haberimiz güncellenecektir.

2024 DGS'YE NASIL BAŞVURULUR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

ÖSYM'nin başvuru kılavuzunu yayımlamasıyla adaylar DGS başvurularını ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile yapılabilecek. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girip, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek başvurularını yapabilecek.

2024 DGS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

2024 DGS BAŞVURU ŞARTLARI NE? KİMLER BAŞVURABİLİR?

DGS'ye başvuracak adaylarda, meslek yüksek okulları ve açıköğretim önlisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksek okullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilirler.

Gerek merkezi yerleştirme gerekse özel yetenek sınavıyla öğrenci alan meslek yüksekokulu son sınıf öğrencileri ve mezunları, kendi alanlarındaki özel yetenek sınavı veya merkezi sistemle öğrenci alan lisans programlarına dikey geçiş yapmak istiyorlarsa DGS'ye girmek zorundadırlar.

Açıköğretim dahil öğretim süresi dört ve daha fazla yıl olan programlardan ön lisans diploması alan veya alacak olanlar DGS'ye başvuramazlar.