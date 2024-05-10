Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Nottingham Forest - Chelsea maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Nottingham Forest ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nottingham Forest - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NOTTINGHAM FOREST - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest - Chelsea maçı 11 Mayıs Cumartesi günü saat 19:30'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.