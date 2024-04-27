Haberler Dizi Haberleri 📺ÜÇ KIZ KARDEŞ 83. BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Kanal D yeni bölüm

📺ÜÇ KIZ KARDEŞ 83. BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Kanal D yeni bölüm

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 83. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli kitabından uyarlanan dizinin yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Üç Kız Kardeş 83. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Üç Kız Kardeş dizisinin 27 Nisan Cumartesi günü yayınlanan 83. bölüm bilgileri...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 18:30 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 19:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
📺ÜÇ KIZ KARDEŞ 83. BÖLÜM FULL İZLE | Üç Kız Kardeş son bölüm izle Kanal D yeni bölüm

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 27 Nisan Cumartesi günü ekranlara gelen yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyorlardı. İşte Üç Kız Kardeş 83. bölüm bilgileri..

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 83. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 83. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Müjgan'ın yaptıkları, Sadık için geri dönülmez bir yolun başlangıcı olacaktır. Kızlar babasına Müjgan'ın gerçek yüzünü gösterdikleri için zafer kazanmış gibi hissederler. Diğer taraftan Sevilay'da kendi oynadığı oyunun tuzağına düşer. Artık tam anlamıyla hak ettiğini yaşamaya mahkum olacaktır. Bu durum Derya'yı rahatlatmış olsa da başına geleceklerden habersizdir.

Türkan ve Somer tatlı bir düğün telaşı yaşarken, Dönüş ise aldığı ani kararla Serdar'a büyük bir şok yaşatır.

Sadık ise yaşadıklarının ağırlığıyla mücadele etmeye çalışır. Kızlarını bir araya getirip, yakınlaştırmaya çabalarken, kendi sağlığını tehlikeye atar.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 83. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

F.Bahçe - Beşiktaş | CANLI
Kartal'dan Dzeko açıklaması gelmedi!
DİĞER
Son Dakika: Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı açıklandı! Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı kim oldu?
İyi Parti'de Olağanüstü Kurultay: Seçim 2. tura kaldı! 4 isim yarışıyor! Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kondaz...
Salah ile Klopp arasında sinirler gerildi!
G.Saray'dan transfer harekatı! Milli yıldız imzayı atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
ÜÇ KIZ KARDEŞ 84. BÖLÜM FRAGMANI İZLE
KARDEŞLERİM 127. BÖLÜM FRAGMANI
İntegral müfredattan kalktı mı?
ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ZAM GELECEK Mİ 2024? | Bu yıl asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI 2024 | Milli Savunma Bakanlığı 1829 sürekli işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, açılacak kadrolar
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Salah ile Klopp arasında sinirler gerildi! Salah ile Klopp arasında sinirler gerildi! 18:29
Topraktepe'den Necip açıklaması! Topraktepe'den Necip açıklaması! 18:22
F.Bahçe'de Dzeko sürprizi! F.Bahçe'de Dzeko sürprizi! 18:17
Kartal'dan Dzeko açıklaması gelmedi! Kartal'dan Dzeko açıklaması gelmedi! 18:09
Derbide 11'ler belli oldu! Derbide 11'ler belli oldu! 17:18
F.Bahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? F.Bahçe - Beşiktaş maçı ne zaman? 17:07
Daha Eski
Galatasaray'ın 1 yıllık yeni bütçesi açıklandı! Galatasaray'ın 1 yıllık yeni bütçesi açıklandı! 16:19
G.Saray'da yıllık olağan bütçe toplantısı! G.Saray'da yıllık olağan bütçe toplantısı! 16:17
G.Saray'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı G.Saray'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı 16:15
Real Betis - Sevilla maçı ne zaman? Real Betis - Sevilla maçı ne zaman? 16:14
Villarreal - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Villarreal - Rayo Vallecano maçı ne zaman? 16:11
Granada - Osasuna maçı ne zaman? Granada - Osasuna maçı ne zaman? 16:09