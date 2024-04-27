Haberler Haberler EKPSS SORU VE CEVAPLARI 2024 | EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? - ÖSYM giriş ekranı

EKPSS SORU VE CEVAPLARI 2024 | EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? - ÖSYM giriş ekranı

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından, 28 Nisan Pazar günü, 115 bin adayın katılımıyla gerçekleştiriliyor. EKPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair meraklı bekleyiş, sınavı geçiren adaylar ve aileleri arasında hız kazandı. EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024 Pazar 00:40
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EKPSS SORU VE CEVAPLARI 2024 | EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? - ÖSYM giriş ekranı

EKPSS SORU VE CEVAPLARI 2024 | Bu hafta sonu, 28 Nisan 2024'te gerçekleşecek olan 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve toplam 60 soru içerecek. Sınav süresi 60 dakika olacak. Sınava girecek adaylar, "EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 EKPSS soru ve cevapları yayımlandı mı?" gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Detayları ve bilinmesi gereken tüm bilgileri sizler için derledik.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.

2024 EKPSS SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

2024 EKPSS Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın yüzde 10'u sınav sonrası erişime açılacak.

Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları ise sonuçlar açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından yapılacak yeni duyurunun hemen akabinde görüntülenebilecek.

SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır

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