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YENİ LİSE MATEMATİK MÜFREDATI 2024 | İntegral müfredattan kalktı mı? | 12. sınıf matematik konuları integral yok mu?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredat programını açıklamasının ardından yapılan değişiklikler dikkat çekti. Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise müfredatları yeniden düzenlendi. Bu kapsamda ise 12. sınıf lise matematik müfredatı arasından integral konusunun çıkarıldığı konuşuluyor. Peki, integral müfredattan kalktı mı? 12. sınıf matematik konuları integral yok mu? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 19:00
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YENİ LİSE MATEMATİK MÜFREDATI 2024 | İntegral müfredattan kalktı mı? | 12. sınıf matematik konuları integral yok mu?

İNTEGRAL MÜFREDATTAN KALKTI MI 2024? | MEB yeni müfredata yönelik değişikleri içeren taslağı yayınladı. Taslakta 12. sınıflarda işlenen integral konusunun müfredattan çıkarıldığı görülürken, limit ve türev kavramlarının daha kapsamlı şekilde ele alındığı görüldü. Öğrenciler ve öğretmenler ise integral müfredattan kalktı mı? 12. sınıf matematik konuları integral yok mu? Güncel bilgileri sizler için derledik.

İNTEGRAL MÜFREDATTAN KALKTI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, " Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını verdiği yeni müfredat taslağı resmi internet sitesindenkamuoyunun görüşüne sunuldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süreyle görüş bildirilebilecek.

Bir haftalık askı sürecinin ardından "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak.

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı müfredat taslağındaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Taslakta 12. sınıflarda işlenen integral konusunun müfredattan çıkarıldığı, limit ve türev kavramlarının daha kapsamlı şekilde ele alındığı görüldü.

YENİ LİSE MATEMATİK MÜFREDATI 2024

Taslak metinde şu ifadeler yer aldı; "Değişimleri fonksiyonlar aracılığıyla incelemenin en etkili matematiksel yöntem ve araçlarını oluşturan limit ve türev kavramları ile bu kavramların uygulamalarına 12. sınıfta Değişimin Matematiği teması altında yer verilmiştir. Programda hâlihazırda oldukça sınırlı ve işlem odaklı şekilde sunulan integral kavramına yer verilmemiş, limit ve türev kavramları daha kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Limitin türevin temelini oluşturmasının yanı sırabir fonksiyonun belirli bir nokta civarındaki veya sonsuzdaki davranışını inceleme aracı olması boyutuna da yer verilmiştir. Türevde ise mevcut içeriklere ek olarak değişimleri anlamlandırmakta ve türevin uygulamalarında önemli bir rolü olduğu düşünülen diferansiyel kavramına, ortalama değer teoremi ve Rolle teoremine yer verilmiştir. Türevle ilgili yorum ve çıkarımlara problem çözme odaklı bir yaklaşımla yer verilmiştir."

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