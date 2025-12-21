Osimhen’den flaş Galatasaray mesajı! “Kalbime giren bir kulüp oldu”
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, milli takım kampında katıldığı programda sarı-kırmızılı kulüple ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Yıldız futbolcu, Galatasaray'ı "evi ve ailesi" olarak tanımladı. İşte Osimhen'in açıklamaları... (GS spor haberleri)
Victor Osimhen, milli takım kampında katıldığı bir programda Galatasaray hakkında samimi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpte forma giymekten büyük mutluluk duyduğunu belirten golcü yıldız, Galatasaray'ın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.
Osimhen, "Galatasaray, doğrudan kalbime giren bir kulüp oldu. Sadece kulübüm değil, aynı zamanda evim ve ailem. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum," ifadelerini kullandı.
Taraftarların gücüne de ayrı bir parantez açan Nijeryalı yıldız, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Bence dünyanın en büyük taraftar gruplarından birine sahip. Abartmıyorum; orada oynadığım için değil, bunu bütün dünya biliyor," sözleriyle sarı-kırmızılı camiaya övgüler yağdırdı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maçta görev alan Osimhen, 12 gol kaydederek takımının hücumdaki en önemli silahlarından biri olmayı başardı.