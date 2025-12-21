CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Osimhen’den flaş Galatasaray mesajı! “Kalbime giren bir kulüp oldu”

Osimhen’den flaş Galatasaray mesajı! “Kalbime giren bir kulüp oldu”

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, milli takım kampında katıldığı programda sarı-kırmızılı kulüple ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. Yıldız futbolcu, Galatasaray'ı "evi ve ailesi" olarak tanımladı. İşte Osimhen'in açıklamaları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2025 Pazartesi 00:35
Osimhen’den flaş Galatasaray mesajı! “Kalbime giren bir kulüp oldu”

Victor Osimhen, milli takım kampında katıldığı bir programda Galatasaray hakkında samimi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüpte forma giymekten büyük mutluluk duyduğunu belirten golcü yıldız, Galatasaray'ın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Osimhen’den flaş Galatasaray mesajı! “Kalbime giren bir kulüp oldu”

Osimhen, "Galatasaray, doğrudan kalbime giren bir kulüp oldu. Sadece kulübüm değil, aynı zamanda evim ve ailem. Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum," ifadelerini kullandı.

Osimhen’den flaş Galatasaray mesajı! “Kalbime giren bir kulüp oldu”

Taraftarların gücüne de ayrı bir parantez açan Nijeryalı yıldız, "Galatasaray çok büyük bir kulüp. Bence dünyanın en büyük taraftar gruplarından birine sahip. Abartmıyorum; orada oynadığım için değil, bunu bütün dünya biliyor," sözleriyle sarı-kırmızılı camiaya övgüler yağdırdı.

