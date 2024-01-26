Hayaller Van Persie!

Bir kulübü yönetmeye aday olanların "Her türlü hazırlığımızı yaptık" şeklindeki açıklamalarından ne anlarsınız!?

PLANLAR VE PROJELER

A, B ve hatta C planları bile hazır diye düşünürsünüz öyle değil mi? Biz de böyle düşünmüştük… Hasan Arat öyle net konuşuyor ki, geldiği gün yeni hoca açıklanır, transfer resmen başladığı gün de en az üç-dört oyuncu gelir… Hayalimiz bu minval üzereydi… Sonra… Sonrası malum; hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi oldu.

HASAN ARAT'IN TEK PLANI AYBABA VE UÇAR'MIŞ

Kim, ne kadar şaşırdı bilmiyorum ama ben hiç şaşırmadım. Çünkü Hasan Arat futbolun dinamiklerini bilmez; basketbol başka bir mücadele alanıdır, futbol daha başka… Futbol günlük yaşanır, dün yoktur, yarın ise hep umut doludur, öyle olmalıdır. Geçen iki ay içinde gördük ki, Arat'ın tek planı Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ı göreve getirmekmiş… Transfer konusunda ise zerre kadar hazırlık yapılmamış…

ÇALIMBAY'A EMİR, SANTOS'A İSE RİCA...

Beşiktaş'ta futbolun başındaki isimlerin icraatları da çelişki dolu vesselam… Misal Feyyaz Uçar diyor ki, "Aboubakar konusunda Santos karar verecek!" Peki Rıza hoca neden bu oyuncuyla ilgili karar veremedi!.. Hocaya gidip, "Beş oyuncuyu kadro dışı bıraktık" dediniz, yani baştan gidip, fikrini almadınız, önce karar alıp sonra hocaya tebliğ ettiniz. Santos'a da yapsanıza aynı şeyi! Olmaz di mi, yakışmaz, ama 40 yıllık Rıza hocaya yapmanız yakıştı, yani size göre…

YÖNETİCİ YORUMCULUK YAPMAZ, YAKIŞMAZ!

Feyyaz Uçar, "Yarın yine yorumculuğa dönünce çok şey anlatacağım!" diyor ya bu da başka bir skandal… Bir değil bin kez ayıplıyorum. Birincisi koca Beşiktaş'ta yöneticilik yapan biri kalkıp herhangi bir televizyonda yorumculuk yapmaz. Yakışmaz da!

ŞİMDİ İSTİFA ETMESİ EN HAYIRLISI OLACAKTIR

İkincisi, yönetimdeyken gördüklerini, bildiklerini yorumculuğa dönünce açıklayacaksan derhal istifa etmesi en hayırlısı… Bilgi toplamak için oradaymışsın gibi konuşuyorsun, yakışmıyor… Sen kendine yakıştırsan da biz yakıştıramıyoruz haberin olsun.

ALGILAR KAZANDI, OLGULAR KAYBETTİ

Son iki genel kurulda Beşiktaş camiası maalesef olgulara değil algılara baktı… Yedi sene Fikret Orman'la çalışan Ahmet Nur Çebi, Orman'ın devamı değilmiş de, altı ay Orman ekibinde yer alan Adalı onun devamıymış algısı oluşturuldu. Çebi kazandığında herkes ne kadar mutluydu! Beşiktaş çağ atlayacaktı.. Sonrası malum… Geride kalan genel kurulda durum daha feciydi. Bir önceki seçimi Çebi'ye karşı kaybeden Adalı, son seçimde Çebi'nin devamı olarak lanse edildi… Hasan Arat da modernliğin, atılımın, projelerin temsilcisiydi… Yine olgu değil algı kazandı. Sonuç malum.

BU SİZİN ESERİNİZ ARKADAŞLAR

Beşiktaş taraftarı takımın durumuna üzülebilir ama genel kurul üyelerinin üzülme hakları yok!.. Çebi'yi de onlar seçtiler, Arat'ı da… Beşiktaş iyi olursa kongre üyeleri kendileriyle gurur duyabilirler, kötü olursa bir daha algıları bırakıp olgulara bakmayı öğrenmiş olurlar. Bu sırada Beşiktaş rakiplerinin kat be kat gerisinde kalır mı kalır, ona da yapacak bir şey yok