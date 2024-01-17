Kartal’ın özü Kupa’da

Beşiktaş ligden sonra Kupa'da da yeni hocasıyla kazanmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlılar dün 1.Lig'de açık ara lider durumdaki Eyüpspor'u farklı yenip Kupa'dan elerken zorlanmadı.

Büyük takımların klasik hallerindendir; dengeleri bozuldu mu toparlanmaları zor olur, kendilerine geldiklerinde ise tekrar bozulmaları zordur.

Takım oyunlarında birlikte hareket etmek en önemli konudur, herkes ayrı telden çaldığı takdirde ayaklar baş olur, at izi, it izine karışır ve en iyiler ile en kötülerin pek farkı kalmaz. Bir ara Beşiktaş böyle sorunlar yaşıyordu.

Portekizli Santos'la birlikte o dönem geride kalmış görünüyor. Kriz dönemindeki o Beşiktaş Eyüpspor karşısında kesinlikle zorlanır ve belki de hüsranı yaşardı. Ancak özgüvenini kazanmış olan yeni Kartal bu engeli zorlanmadan, güle-oynaya aştı. Salih Uçan, önce kafayla deneyip ardından dönen topu takip ederek perdeyi açarken Tosun Paşa biri penaltıdan attığı iki golle maçı aldı götürdü.

Beşiktaş'ta güzel şeyler olur vesselam. Ghezzal kendine geliyor, Gedson zaten gelmişti, dün ilk on birde başlayanlar da, sonradan oyuna girenler de işlerini iyi yaptılar. Takımın genel havası düzelince herkesin yüzüne kan gelir, havası değişir ya Beşiktaş'ta da olan budur.

Bahtiyar savunmanın göbeğinde mekanın sahibi gibi rahat, Onur panik havasından kurtuldu, Umut Meraş, Masuoaku'nun yokluğunda kendini gösterdi.

Demir Ege savunmanın önünde üçüncü bir stoper gibi görünse de bulduğu her fırsatta öne çıktı, yani özgüvenli oynadı.

Rebic ilk golün ortasını yaptı maçı boyu da sol kanadı iyi kullandı dahası golünü de atıp moral buldu. Diyeceksiniz ki, Mert ve Necip; onlar zaten her zaman iyi! Nazar değmesin.