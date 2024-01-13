Tarihinin en ilginç sezonlarından biri

Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Toprak Tepe (Ara dönem) derken sonunda karizmatik, dünya futboluna imza atmış önemli bir isim olan Fernando Santos göreve getirildi...



YÖNETİMİ KUTLARIM



Bronckhorst olmayınca tüm dikkatleri, ileri yaşından dolayı tartışılması kesin olan Lucescu üzerine çekip Santos'la işi bitiren Hasan Arat ve yönetimini kutluyorum… Böyle olmalıydı… Doğru teknik adam, doğru bir yöntemle göreve getirildi.



GÜNEŞ'İ TAKIM YEDİ



Sezon boyu yaşananlar hakkında hep imalarda bulunduk, daha ötesini söylemeye yüreğimiz varmadı. Ama şimdi tam zamanıdır. Çünkü yeni bir başlangıç yapılıyor… Şenol Güneş istediği transferler yapılmayıp, tüm uyarılarına rağmen takım Afrika Karması'na döndürülünce; ununu eledi, eleğini astı. Bunun farkına varan takım da hocayla birlikte ipin ucunu bıraktı. Avrupa ve ligde, akıl almaz şekilde üç-beş dakika içinde yenilen birden fazla gol, yenilginin açık farka gitmesi ya da galibiyetin beraberliğe dönmesi v.s hep takım içindeki bazı futbolcuların arızalı tutumlarından kaynaklanan olaylardı.



MERT, NECİP, GEDSON!



"Güneş gitti işler düzelir, belki yeteri kadar oyuncu takımı sahiplenir" diye düşündük ama Cenk Tosun, Mert Günok, Necip Uysal, Gedson ve Amir dışında forma için oynayan (gençler hariç) kimseyi göremedik. Burak Yılmaz döneminde de işler düzelmedi vesselam. Dahası Rıza Çalımbay'ın gelmesi de bu manzarayı değiştirmeye yetmedi.



CESUR TOPRAKTEPE



Kadro dışı kararları, Serdar Topraktepe'nin geçici görevlendirilmesi ve cesaretle gençlere şans verme stratejisi, bu noktada belli ölçüde işe yaradı. Ancak yara hala kapanmamıştı.



GÖLGESİ BİLE YETTİ



Santos'un tribünden izlediği Rize maçında gördük ki, herkesin havası değişmiş, tüm oyuncular kendine gelmiş ve yeni hocanın gözüne girmek için çaba harcıyorlar. Fernando Santos hem çok tecrübeli, hem de disiplinli bir teknik adam. Fas maçında Ronaldo gibi bir dünya yıldızını kulübeye çektiğini herkes hatırlar sanırım.



ABOUBAKAR KARARI!



Hocanın Portekizli olması Aboubakar ya da bir başka futbolcu için ne kadar avantaj olur bilmem ama disiplin konusunda problemi olan oyuncuların açık açık "Ben yeni düzene ayak uyduramam" diyerek ayrılmaları en hayırlısı olacaktır.



KİMSE SAKLANAMAZ



Çünkü karşılarında sadece yönetimin değil tüm camianın büyük destek verdiği önemli bir teknik adam var. Kim hata yaparsa gider! Dört teknik adam değiştiği halde işler tam olarak düzelmediyse, artık futbolculara sıra gelmiş demektir.



SON NOKTAYI KOYAR



Santos kendisinden önce yaşananların ne kadar farkında bilemiyorum. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar elbette hem kadro dışı olayını hem de futbolcularla yaptıkları görüşmelerden sonra tespit ettikleri sorunları Portekizli hocaya anlatmışlardır. Santos da şimdi, "Bir de ben konuşup kendi analizimi yapayım" demiştir. Transfer de hazır başlamışken Beşiktaş'ta çok hızlı bazı gelişmelerin olmasını bekliyorum.



KARTAL EMİN ELLERDE



Portekizli teknik adamın kariyerine, kalibresine, otoritesine de güvenim tam. Beşiktaş artık emin ellerde. Takım içinde bazı sorunlar doğru tespit edilir ve transferler de nokta atışı olursa, Kartal yeniden yüksekten uçmaya başlayabilir.