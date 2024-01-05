Heyecan var mı?!

Beşiktaş'ta bazı şeyler hiç değişmiyor... Ahmet Nur Çebi yönetiminin en büyük hatası Sergen Yalçın'a imza attırmak ve Valerien İsmael'i göndermek için yaklaşık ikişer ay beklemesiydi. Yetmedi transferde de son ana kadar beklediler ve taraftar isyan edince bulabildiklerini topladılar. Sonuç malum, sürekli sakatlık yaşayan ya da uyum sağlamayan eski yıldızlar ile bir çuval sıradan oyuncu alındı... Tarih, ders almayı bilmeyenler için tekerrürden ibarettir denir; görüyorum ki ders alan olmamış. Oysa büyük iddialarla gelen yeni bir Başkanı ve yönetimi var Beşiktaş'ın. Dev bir kulübü yönetmeye aday olduğunuz anda, teknik adamdan futbolcu transferine kadar birçok konuda dersinize çalışmış ve hazırlığını yapmış olmalısınız. Aksi halde sıkıntı yaşar ve yine pazarın sonuna kalırsınız.

BEŞ KUPA KALDIRMIŞ AMA!

Teknik adam konusunda bir türlü taraftarı heyecanlandıracak bir isimle anlaşamayan Hasan Arat yönetiminin Hollandalı Van Bronckhorst ile 1,5 yıllığına anlaştığı söyleniyor. Yalanlanmadığına göre de biz de bunu doğru kabul ediyoruz. Peki Van Bronckhorst adını duyup da heyecanlanan kimse var mı!? Taraftar mutlu mu!? Hayır!.. Kime sorsanız, "Keşke Sergen Yalçın gelseydi" diyor... Yani gömleğin ilk düğmesi çok doğru iliklenmiş gibi durmuyor... Van Bronckhorst, Feyenoord'da başladığı kariyerine bu ülkede bir lig, iki kupa ve iki de süper kupa eklemiş... Sonra Çin yollarına çıkan Van Bronckhorst ardından Glasgow Rangers'ta bir süre çalışıyor ve sonrasında 14 aydır boşta.

PORTAKAL DEĞİL, CEVİZ LİGİ

Peşin hükümlü değilimdir, bir teknik adamın takımı nasıl hazırladığını, oyunun ne kadar içinde olduğunu, maçların kırılma anlarında çözüm üretip, üretemediğini görmeden iyi ya da kötü demem. Ancak Hollanda ligi dışında başarısı yok!.. Peki Hollanda ligi diğer ligler için ölçü olabilir mi!? Kesinlikle hayır! Savunması olmayan, bir nevi halı saha turnuvası tadında oynanan bir lig bizim tekme-tokat oynanan ligimiz başta hiçbir sert lige emsal teşkil etmez. Orası portakal ligi, burası sert kabuklu ceviz ligi özetle...

TRANSFERDE GEÇ KALINMAMALI

Van Bronckhorst konusunu şimdilik zamana bırakmakta fayda var ancak bu isimle anlaşana kadar kaybedilen zaman yönetimin bu konuda hiçbir şekilde hazırlıklı olmadığını gösteriyor. Aynı şekilde ara transfer dönemine de bu derece hazırlıksız girilecekse eğer yandı gülüm keten helva.

TARAFTARIN SABRI YOK

Yıllardır oluşan tecrübemizle sabittir ki, muhalefetteyken, "Sabır kalmadı" diyenler iktidara geldiklerine hep taraftara "Biraz sabır" derler. Sanırım aynı film yine sahnede, oysa taraftarın sabredecek hali yok. Sahada olumlu bir şeyler görülmezse hiç kimse sabretmez. Beşiktaş'ın kaybedecek bir saniyesi yok. En azından bir kupa kaldırmak, sezon sonuna kadar üst sıraları zorlamak için ara transferde nokta atışı takviyeler yapmak şart. Aksi halde güven kaybedilir ki, Çebi yönetimi o güveni kaybettikten sonra bir daha huzur bulamadı.

GÜVENE LAYIK OLMAK GEREK

Büyük camialar böyledir, güven her şeydir. Camiaya bu güveni seçim öncesi vermek seçim kazandırabilir ama yönetime geldikten sonra aynı güven ortamını sağlayamadığınız takdirde huzurunuz kalmaz. Sorun belli, takımın takviyeye ihtiyacı var. Çözüm belli, en az dört nokta atışı transfer gerek. Bu konuda mazeret üretmek değil icraat yapmak gerek. Çünkü Beşiktaşlılar mazeret dinlemekten bıktılar.