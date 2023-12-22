Depin gitsin!

Futbolu bırak harmandalı oynayamaz bu kitle! Yaptıkları her hareket akıllara ziyan! Sola dönecekken sağa dönen, sağa pas verecekken sola bakan… Pas pozisyonunda şut, şut pozisyonunda pas atmaya çalışan… Rakip kale önünde baskı kurmuşken, tek oyuncunun presinden korkup topu kendi kalecisine verip atak sonlandıran… Kafa topuna ayak, ayak topuna kafa uzatan, iki rakibin arasında rövaşata deneyen, "uzaylı" oyuncuların hepsi Beşiktaş'ta toplanmışlar… Futbol değil başka bir şey oynuyor bu arkadaşlar… Top depmece ya da öyle bir şey işte… Yetenek fukarası, özgüven garibanı bunlar… Top benden gitsin, kime giderse gitsin, bütün dertleri bu. Genç yaşlı ayırmıyorum. Demir Ege nasıl bir genç anlamadım, yürüyecek hali yok!

Bir genç adam nasıl bu kadar bitik olur biri bana anlatsın… Yenildikleri, hem de 3-1 yenildikleri Alanyaspor da ligin en kötülerinden. Yere yatmak dışında bir taktikleri yok. Yata-kalka oynadılar… İlk golleri şans, diğer ikisi de tribünler takımı yerle bir ederken yaşanan kaotik ortamdaki büyük hatalarla geldi. Yani iyi bir rakibe yenilsen gam yemezsin ama öyle bir durum da yok… Taraftar diyor ki; formayı çıkarın çekin, gidin! Peki gitsinler! Beş futbolcu zaten kadro dışı, bunlar da gittiler, gençlerin hali de ortada… Sahaya kim çıkacak, siz mi sevgili tribüncüler! El insaf… Takım kötü, iyi de sizin tepkiniz kötüyü daha kötü yapmaktan başka ne işe yarıyor… Yeni yönetim, yeni hoca, yeni futbol direktörü falan hiç birinin faydası olmadı. İlk gün gidersin Ümraniye'ye öyle bir hava estirirsin ki sezon yeni başlamış gibi olur, tüm oyunculara özgüven gelir… Peki öyle mi yapıldı!? Hayır! Tren o gün kaçtı