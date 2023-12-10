Acilen transfer

Beşiktaş maça Aboubakar'la başlasa ne olurdu diye düşünmenin pek anlamı yok. Oyuna girdikten sonra gördük ki, Kara Bela'nın cismi burada ama aklı başka yerlerde. Ayağında top tutmaktan aciz, işi asmış görünüyor. Onur ve Umut'a güvenemediği için önlerine Muleka ve Rebic'i koymuştu Rıza hoca. Böylece arkadan gelen Ferdi ve Osayi'ye fazla alan kalmayacaktı. Akıllıcaydı bu taktik ama arkadaki Umut ve Onur'un beceriksizlikleri önlerindekilerin vurdumduymazlıklarıyla birleşince bu plan işe yaramadı. Beşiktaş önde baskı uygulayarak Fenerbahçe'yi bozmaya çalıştı. İlk 45'te bunda etkili de oldu ancak kazandığı her topu kötü kullanan savunmacılar önde baskıyla harcanan enerjiye de yazık ettiler. Cenk Tosun ve Chamberlain Beşiktaş adına ne yaptığını bilen iki isimdi. Gedson, Necip ve sonradan giren Salih de nispeten işlerini iyi yaptılar.

Rıza hoca Rebic ve Muleka'yı gereksiz yere oyunda tuttu. Hal böyle olunca Fenerbahçe ikinci yarıda ciddi baskı kurdu ve net pozisyonlar yakaladı… Üç-dört net pozisyon ve bir de penaltı kurtaran Mert olmasa hikaye "farklı" yazılabilirdi. Bir takım savunmadan topla çıkamıyor, dönen topları alamıyor ya da aldığı anda tekrar kaybediyorsa baskı da yer, penaltı da yapar, gol de yer… Nitekim olan da budur. Hakem Atilla Karaoğlan akan oyunda göremediği üç penaltıyı VAR'la verdi, yanlış gösterdiği kırmızıyı da VAR'la iptal etti. Yani VAR olmasa dört kritik kararı da yanlıştı. Derbi Atilla kardeşime bir beden büyük geldi. Sonuç olarak Fenerbahçe hak ederek kazandı. Szymanski'nin golü gerçekten müthişti. Tebrikler. Beşiktaş acil transfer yapmalı; en az iki kanat, bir 10 numara, bir stoper ihtiyaç. Hem de ekmek gibi, su gibi acil ihtiyaç.