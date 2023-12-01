Beşiktaşlılar dikkat!

Beşiktaş'ın düştüğü hale bakın, Brugge karşısında iki sağ bekini stoper oynatmak zorunda kalıyor… Hep devşirme hikayeler yazıyoruz. Öyle bir savunma ki boy ortalaması 1.75 var mıdır bilemedim…

Gedson yedek, Amir yedek ve orta sahada Belçikalı misafirler at koşturuyor. Allah aşkına Rıza hoca, deneme maçı mı bu, camianın her türlü kazanıma ihtiyaç duyduğu şu günlerde ne gerek vardı orta sahayı boşaltmaya…

Beşiktaş kalesine gelen ilk top gol oldu, ondan sonra da gelen iki toptan biri gol oldu…

Kendi sahasında Brugge'den bir çuval gol yiyen bir Beşiktaş olabilir mi? Oldu işte! Ahmet Nur Çebi ve prensi Ceyhun Kazancı'nın müthiş dehaları böyle bir takım çıkardı ortaya…

Taraftar yuhalıyor, (genelde şiddetle karşıyımdır bu işlere) ama bu defa haklı… Kimse koşmuyor, iki Beşiktaşlı arasına köprü kursan ancak iletişim sağlanır. Cenk, Aboubakar ne yapıyorlar belli değil, Rebic tam Allahlık Ali bey…

Salih, Tayfur, Demir Ege çırpınıyorlar ama hepsi ayrı telden çalıyor… Bildiğin Bremen mızıkacıları. Ersin zaten kaptanın seyir defteri mübarek, sürekli seyrediyor…

Rezalet. Tek kelimeyle rezalet…

Yaklaşık dört yıl önceki genel kurulda, eğriyi doğruyu tartmadan yapılan seçimin bedelidir dünkü hezimet dahil, son üç yılda yaşananlar…

Rakiplerine kulp takıp Ahmet Nur Çebi'yi seçenler eserleriyle ne kadar gurur duysalar azdır…

Şimdi yeni bir kongre var ve herkes şunu bilsin ki, yanlış seçimin bedeli yine çok ağır olacaktır.

Eyy Beşiktaş genel kurul üyeleri elinizi vicdanınıza koyun ve bu ligin kavgalarını da, transfer girdaplarını da iyi bilen birilerini göreve getirin ki bitsin bu ızdırap…

Yoksa yandı gülüm keten helva…