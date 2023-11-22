Var mı yan bakan!

Galler can, biz et derdindeydik… Dahası rakibimizin bedeni sahada olsa da aklı Hırvatistan-Ermenistan maçındaydı. Dolayısıyla maçın başında gol ya da goller bulup rahatlamak istediler. Johnson, Broadhead, Wilson ve Roberts'la fırtına gibi üzerimize geldiklerinde, sahaya Almanya zaferinin havasıyla çıkmış olan bizim çocuklar hafiften sendelediler. Golü yediğimizde panik arttı. Bu sırada ikinci golü yememiş olmamış en başta şans sonra da sakatlanana kadar Uğurcan'ın daha sonra da yerine giren Altay'ın yaptıkları kritik kurtarışlardı.



Galler'i bugüne kadar deplasmanda hiç yenemedik, hatta gol dahi atamadık. Dün Yusuf Yazıcı'nın penaltısıyla gelen gol bir ilkti bizim için. İlk olmasının dışında bizi grup lideri yapan bir goldü. Tarihimizde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası Eleme grubunu lider olarak tamamladık… Farkındaysanız, harika bir jenerasyonumuz var ve bir çok ilki başarıyorlar. Bu da bizi Euro 24 için umutlandırıyor doğrusu… Montella'nın takıma bir ruh kattığı kesin. Kendine güvenen ve oyunculara da bu güveni aşılayan bir teknik adam İtalyan. Dün yaptığı değişiklikler de son derece yerindeydi. Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Kenan Yıldız oyuna dahil olunca sağ kanadı iyi kapattık, ortada top tutmayı başardık ve önde de Kenan yine yıldızlaştı.



Muhteşem bir yetenek bu çocuk. Dört kişinin arasından topu, tereyağından kıl çeker gibi çıkarıyor, güçlü, çabuk… Üstelik ayağına da top yakışıyor, iyi de şutları var. Komple bir golü. Son yıllarda futbolumuza gelen en iyi santrafor olabilir. Evet gruptan lider çıktık, şimdi havamızı atabiliriz; var mı bize yan bakan!?. Teşekkürler çocuklar. Teşekkürler Montella ve her şeye rağmen teşekkürler Kuntz. Çünkü senin de emeğin var