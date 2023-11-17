Hakkını verin!

Beşiktaş çok büyük bir camia... İşte Rıza hoca, zor zamanda geldi ve ötesini-berisini düşünmeden sırtlandı yükü. Helal olsun. Burak Yılmaz gibi sanal Beşiktaşlılar'dan bu kulübe hiçbir zaman fayda gelmedi, gelmez de... Öz evlatları yeter bu camianın, Rıza Kaptan, Samet Kaptan, Metin, Ali, Feyyaz ve daha niceleri her daim göreve hazırdır.. Teknik adam konusu öyle başkanlık farklı mı, hayır, değil... Bunca sıkıntı, borç yükü varken üç aday çıktı... Emre Kocadağ doğru bir kararla çekildi (İleride Başkan olabilecek bir potansiyeli olduğu şüphesiz) ve Serdal Adalı ile Hasan Arat kaldı...



ARAT DAHA SİSTEMCİ



Hasan Arat daha sistemci, daha uzun vadeli düşünüyor. Yapısı da bu, yani eleştirmiyorum ama Beşiktaş'ın şu anda gerektiğinde TFF ile kora kor kavga edebilecek, Kartal'ın haklarını yeri-göğü inletebilecek güçlü bir sese ihtiyacı var... Öncelikle her iki adayı da zor günde göreve talip oldukları için kutlamak gerek. İyi niyetle yapılan birleşme çağrıları malum, iki liste birleşirse çok daha güçlü bir yönetim oluşur diyenler var. İlk bakışta mantıklı gelse de ben bu görüşte değilim.

ADALI'NIN SAĞLAM EKİBİ



Serdal Adalı pragmatik, tam bir piyasa insanı, lider karakterli, söz konusu Beşiktaş menfaatleri olunca her yerde, her türlü tepkiyi anında koyabilecek tecrübeye sahip. Yıllardır yanında sadakatle duran, Uğur Fora, Melih Aydoğdu, Doğan Küçükemre, Süleyman Eren gibi camianın tanıdığı, bildiği isimler ona ayrı bir güç veriyor. Bilen bilir, bir gazeteci olarak hiçbir zaman kongre üyesi olmadım. Dolayısıyla bir oyum yok ama olsaydı kesinlikle Serdal Adalı için kullanırdım. Serdal Adalı kısa vadede neşteri vurup sorunları çözer, gerekli transferleri yapar ve ardından uzun vadeli yapılanma için de düğmeye basar. Beşiktaş'ın şu anda ekmek gibi, su gibi ihtiyacı olan da tam olarak budur.



KREDİSİ SONSUZ



Kararı genel kurul üyeleri verecek elbette sonuç ne olur bilinmez ama şunu çok net söyleyebilirim, eğer seçim 20 milyon Beşiktaşlı tarafından yapılmış olsa Adalı şu anda muhtemelen Beşiktaş'ta dokuzuncu başkanlık yılını dolduruyor olur ve bir çok da Başarı elde edilirdi. Serdal Adalı, Beşiktaş'a 10 milyon dolarını bağışlamış, bu sevda uğruna haksız yere hapis yatmış bir isim... Artık yiğidin hakkı, yiğide verilmedi derim ben.



BURAK YILMAZ SİLİNDİ



Bazı insanlar taşıyamaz birden fazla camiaya ait olmayı. Özellikle dört büyük kulübün de formasını giymiş olanlar kendilerini ne tarafa yaslayacaklarını pek bilemezler. Burak Yılmaz, Şenol Güneş'in yardımcısı olduğu anda tarafını seçmiş gibi geldi herkese... Ben dahil herkes yanıldı, Burak Yılmaz artık Beşiktaş camiasına ait değil, başka bir camiaya ait mi, onu da bilemiyorum.



ABOUBAKAR NE YAPACAK!



Beşiktaş'ın golcüsü Aboubakar farklı bir karakter... Her şeyi de sıkı takip ediyor. Dolayısıyla oynayacağı ilk maçta Burak Yılmaz'ın kendi hakkındaki açıklamalarına ilginç bir cevap verecektir. Malum, Lucescu'nun Afrika Milli Takımı esprisini cevapsız bırakmamıştı, Burak Yılmaz'ı hiç bırakmaz.