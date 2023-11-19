Hans’a 2. ders!

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, tüm mazlumların sesi olarak, Şansölye Scholtz'u, vicdani ve insani anlamda yerin dibine soktuğu toplantının ardından sahada ve tribünde üstün olmak kendini beğenmiş Almanlar'a iyi bir ders olacaktı. Öyle de oldu çok şükür. Kora kor mücadeleyle başlayan maçta ilk dakikalarda Ferdi getirdi biz atamadık, Sane getirdi, Nagelsmann'ın sol bekte denediği Havertz attı. Gol bizi bozmadı ama forvet arkasındaki üçlü yeterince verimli olamıyor, top tutamıyor, aralarda kayboluyorlardı. Abdülkadir Ömür girince ön bölgede çabukluğumuz arttı. Soldan zaten Ferdi getiriyordu artık sağdan da bir çabuk gelenimiz vardı. Kenan'ın Yıldızlaşması için her şey hazırdı. Abdülkerim Bardakçı'nın şahane uzun topunu tüy gibi ayağına indirip fişek gibi kaleye gönderen Ferdi'yle tabelayı eşitledik. Kenan Yıldız yaptı aynı şeyi.. Ferdi sol çatala vurmuştu, Kenan sağ çatala vurdu..! İkinci yarı başında Fullkrug'la Almanlar tekrar eşitliği sağlasa da bizim maçı bırakmaya hiç niyetimiz yoktu…

Yusuf Sarı'nın girmesiyle daha hızlı hücumlar yapmaya başladık. El teması yaşanan pozisyonun zaman aşımına uğramaması adına topu anında taca atıp VAR kontrolü isteyen oyuncularımızın da zorlamasıyla gelen penaltıyı Yusuf ağlara gönderince işi bitirdik. Dünya Şampiyonu Almanya önünde, deplasmanda geri düşüp yılmamış önce beraberliği yakalayıp ardından öne geçmişsiniz; sonra yine Almanlar eşitlemiş durumu ve son darbeyi vurup maçı kazanmışsınız. Kusursuz fırtına gibiydik, tüm oyuncularımız işlerini iyi yaptılar, iki asist (biri penaltı getiren ortası) yapan Abdülkerim, Ferdi ve Kenan bana göre Sane ve İlkay'ı da gölgede bıraktılar. İkinci yarıda Almanlar'ı resmen ezdik. Hem de ne ezmek… Muhteşemsiniz çocuklar. Ve tribündeki 50 bin gurbetçi; sizler de muhteşemdiniz, anavatan gibi donattınız Berlin'i, var olasınız.