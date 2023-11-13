Bahtiyar’ı öldüremedi!

Beşiktaş'ın yanında pişmiş tavuk bile piyango talihlisi sayılır… Yönetim sorunları ve derken olağanüstü kongre… Şenol hocanın gidişinin ardından göreve devam eden Burak Yılmaz'la yaşanan sorunlar ve dün başlayan Çalımbay dönemi… Sakatlar ordusuna Bahtiyar, Salih ve Ghezzal'ın da dahil olması ayrı hikaye… Aboubakar gibi neden oynamadığı belirsiz olan bazılarının hikayesi de çok daha farklı elbette.. Hepsi bir arada gelip Kartal'ı buldu bu sezon.

Bitti mi, biter mi!? Bir de hakem hataları var ki, sabır taşı çatlatır. Dün bir yenisini daha izledik. Opoku, Bahtiyar'ın burnunu kırdı, gözünü şişirdi, resmen hastanelik etti, kırmızı kart görmek şöyle dursun faulü de Başakşehir attı iyi mi!? Bu şartlarda bu galibiyet Şam'da kayısı. Bunca sakatlığın belki de tek güzel yanı Kartal, Afrika Kupası'nın oynanacağı döneme hazırlanmış oluyor bir bakıma. Çünkü o dönemde de bir çok oyuncu eksik olacak.. Her neyse… Rıza hoca ilk maçında taraftarla güzel bir şekilde merhabalaştı. Takım da iyi tepki verdi, seyirci de. Olması gereken de bu zaten.

Bundan sonrası nasıl olur derseniz beklemek gerek. Hoca kongreye kadar anlaştı, sonrasına sonra bakılacak. Böyle bir dönemde Beşiktaş için geçiş dönemi hocası olma riskini üstlenen Rıza Kaptan'ı kutluyorum. Beşiktaşlılık budur. Gidişata gün gün bakmak gerek… Bizim futbolumuzda 24 saat çok uzun bir süredir malum. Önceki gün Şenol Güneş vardı, dün Burak Yılmaz, bugün Rıza Çalımbay. Yarın mı!? Yarını Allah bilir. Önemli olan Beşiktaş'ın bu süreci en az hasarla atlatması. Rıza hoca da bunun için görevi kabul etti zaten. Öyleyse hoş geldin Kaptan, ne iyi ettin de geldin.