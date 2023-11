Beşiktaş’ın zenginleri

Avrupa'da dökülen Beşiktaş ligde çok zorlanarak da olsa zirveden daha fazla uzaklaşmamak için mücadelesini sürdürüyor. Şu anda en önemli konu ligde en azından mevcut durumu korumaktır. Aralık başında yapılacak genel kurulun ardından gelecek yeni yönetimin, en az beş transfer yapacağını zaten biliyoruz. Adı geçen tüm başkan adayları bu konuda açıklamalar yaptılar. Yeni teknik adam Sergen Yalçın mı olur, başka bir isim mi, bunu şimdiden bilmek kolay değil. Çünkü yapılacak bir genel kurul var ve kaç adaylı olursa olsun son derece çekişmeli geçeceği kesin. Genel kurulun ardından yeni hocayla birlikte yeni transferler de çok kısa zamanda kadroya katılacaktır. Yani, Beşiktaşlılar az daha sabretmeli.

DOĞRU KARARLAR

Çebi yönetimi, olağanüstü genel kurulu 15 gün öne çekerek doğru olanı yaptı. Belirsizlik en kötü yönetimden bile kötüdür. Başkan belli değil, hoca kalacak mı, gidecek mi belirsiz, bu şartlarda tüm takımın kafası karışır. Belirsizliğin Aralık sonuna kadar sürmesi sadece sorunları büyütürdü. Bunun önüne geçildi. Aklın yolu bir. Hakan ve Ömer Sabancılar başta o büyük ailenin birçok ferdi Beşiktaşlı... Tuncay Özilhan, Hüsnü Özyeğin, Yıldırım Demirören, Tevfik Yamantürk, Turgay Ciner aklıma gelen diğer önemli zenginler. Beşiktaş neden bu isimlerle sağlıklı bir iletişim kuramıyor anlamış değilim. Rahmi Koç duyarsız kalsa stada sponsor bulmak bile imkansız olabilirdi. Stat dediğimiz dünyanın en değerli yerlerinden birinin göbeğinde; boğaz içinde... Yani.. Yanisi şu; Beşiktaş camia olarak kenetlenirse her sorunu çözer. Bu konuda ilk adımı atıp camiayı birleştirecek olan da yeni başkan olmalıdır. Küsmeden, kırılmadan, kimseyi kırmadan Kartal'ın gücüne güç katmanın bir yolunu bulmak Başkan'ın asli görevidir.

HER ŞUBEYE BAŞKAN

Camianın önemli isimlerine kulübün yükünü paylaştırmak ve daha önemlisi sorumluluk vermek şarttır. Fenerbahçe'nin Mehmet Ali Aydınlar ile yaptığı gibi, voleybol şubesi başta tüm amatör şubeleri bir önemli isme emanet edersiniz ve işlerine de karışmazsınız. Her amatör şubenin ayrı bir başkanı olur özetle.. O zaman sadece futbol anlamında değil kulüp olarak büyümenin adımları da atılmış olur. Yeni başkan kim olursa olsun benim en büyük beklentim budur.

TFF RENGİNİ BELLİ ETTİ

Mehmet Büyükekşi futbolun başına büyük umutlarla gelmişti. Ancak G.Saray'a ya da iş ortağı olduğu söylenen Erden Timur'a karşı zaafları Başkan'a olan güveni sıfırladı. Beşiktaş'ın talepleri karşısında masaları yumruklayan, parmak sallayan, ulufe dağıtmaktan bahseden, özetle her fırsatta Beşiktaş'la kavga eden Büyükekşi yaptığının ne büyük yanlış olduğunu eninde sonunda anlayacaktır. Muhtemelen de o koltuğu terk ettiği gün fark edecektir yaptığı büyük hatayı. Beşiktaş bu ülkenin çimentosudur, teşkilat-ı mahsusanın takımıdır ve kimse bu camianın hakkını yiyemez. Yerse de o koltukta oturamaz.

SERPİL HOCA İÇİN DUA

Beşiktaş tarihinin en önemli döneminde başta Fikret Demirer ve Ziya Doğan olmak üzere yetiştirdiği gençlerle Kartal'ın makus talihinin değişmesinde büyük rol oynayan Serpil Hamdi Tüzün yoğun bakımda ve dualarınızı bekliyor. Rabbim tez zamanda şifa versin inşallah.