Kırmızı fazlaydı

Yönetim kongre kararı almış, hocan istifa etmiş, maçın ilk bölümünde kalecisiz kalmışsın, karşında 200 milyon euro'luk kadro kurduğu için dünyayı fethedeceğini zanneden Galatasaray var ve deplasmanda oynuyorsun. Hakem de rakibin uğurlusu Halil Umut Meler. Bu şartlarda Beşiktaş'ın kazanması imkansızdı ve yakaladığı pozisyonlara bakarsanız az kalsın imkansızı başaracaktı Kartal. Kim ne, derse desin galip sayılır bu yolda mağlup. Maçın ilk bölümünde iki takımın da karşılıklı ikişer net pozisyonu var ve Beşiktaş'ın iki topu da direğe takıldı.

Siyah-beyazlı takımın savunması eveleyip gevelerken önce İcardi'ye asist yaptılar, ardından da Mert'in kırmızı gördüğü pozisyon yaşandı. Bu bireysel hatalara ve eksik kalmasına rağmen dağılmayan Beşiktaş ikinci yarıda Chamberlain ve Masuaku'yu oyuna alarak başladı, daha sonra da Rebic ve Cenk Tosun sahaya sürüldü. Genellikle sağ kanattın bindirdiğinde uzak ortalar yapan Rosier ilk kez son çizgiye inip topu geriye çıkardı ve Chamberlain de fileleri havalandırdı. Şimdi gelelim Mert'in kırmızı gördüğü pozisyona. Mert'in dokunduğu top Beşiktaşlı savunmacının da yetişebileceği sol çapraza doğru gidiyor. Sarı az kalırdı belki ama kırmızı da fazlaydı bence. Bariz gol şansı çok tartışmalıydı o pozisyonda.