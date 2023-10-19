Aboubakar derbiyi yakar

G.Saray'ın mazileri önemli başarılarla dolu isimlerden kurulu bir kadrosu var. Üstelik derbi de kendi sahalarında. Doğal favori oldukları malum. Beşiktaş'ın kazanabileceğinin düşünen çok az kişi var, futbol ailesinin geneline göre ise Kartal'ın puan alması bile imkansız. Genel kanı, fark yemezlerse hallerine şükretsinler şeklinde... Peki gerçekten manzara bu mudur? Hiç sanmıyorum! En azından bana göre manzara bu değil.



KÜLLERİNDEN DOĞAR



Beşiktaş böyle maçlarda küllerinden doğar, iyi mücadele eder, kazanır ya da kaybeder ama kesinlikle maçı hak ettiği konusunda tüm izleyenler hem fikir olur. Ne derbiler kazandı Kartal, kalecisiz, on kişiyle, dokuz kişiyle... Çok uzaklara gitmeye gerek yok, geçen sezon da yukarıda anlattığıma benzer bir manzara vardı derbiler öncesi, sonrası malum. Beşiktaş hem Galatasaray'ı, hem de Fenerbahçe'yi farklı yendi.



BÜYÜK KONUŞANLAR!



Yani... Yanisi şu; kimse doğmamış çocuğa zıbın biçmesin, büyük konuşmasın. Beşiktaş bu derbiyi kazanacak imkan ve kabiliyete sahip. İlk bölümde Galatasaray'ın yükleneceği, baskı kurup maçı kotarmaya çalışacağı aşikar. O bölümde gol attıklarında daha da coşuyorlar orası da malum. Ancaaaak, baskı kurdukları bölümü gol atamadan geçtiklerinde güneş görmüş kar gibi her geçen saniye biraz daha eriyorlar. Baskı kurdukları bölümde gol yedikleri taktirde ise tam dağılıp, kontrolsüzce saldırıyorlar. İşte Beşiktaş'ın yaması gereken tam olarak budur; ilk golü atmak! O işi yapacak adamın adı da bellidir; Aboubakar!



BEŞİKTAŞ'IN ZENGİNLERİ



Hakan ve Ömer Sabancılar başta o büyük ailenin birçok ferdi Beşiktaşlı... Tuncay Özilhan, Hüsnü Özyeğin, Yıldırım Demirören, Turgay Ciner, Tevfik Yamantürk aklıma gelen diğer önemli zenginler. Beşiktaş neden bu isimlerle sağlıklı bir iletişim kuramıyor anlamış değilim. Rahmi Koç duyarsız kalsa stada sponsor bulmak bile imkansız olabilirdi. Stat dediğimiz dünyanın en değerli yerlerinden birinin göbeğinde; boğaz içinde... Uzatmayalım; Beşiktaş camia olarak kenetlenirse her sorunu çözer. Bu konuda ilk adımı atıp camiayı birleştirecek olan da Başkan Çebi'dir. Küsmeden, kırılmadan, kimseyi kırmadan Kartal'ın gücüne güç katmanın bir yolunu bulmak Başkan'ın asli görevidir. Benim anladığım Beşiktaşlılık da tam olarak budur. Yusuf, Sarı, Yunus, Samet Ayaydın, Montella... Bu dört isim de Adana Demirspor'da gerçek anlamda sahneye çıktılar. Şimdi her biri Milli Takım için önemli bir değir. Dört büyükler bıraksınlar boş işleri ve ADS'nin transfer stratejisini örnek alsınlar. Adamlar işi biliyor bu net



BEN BU DÜNYADAN!



Batılı baronların gözünde çocukların bile kıymeti harbiyesinin olmadığı kalleş bir dünya bu... Atom bombasıyla Hiroşima, Nagazagi, Hitler ve katillerinin eliyle, başta Auschwitz olmak üzere Nazi kamplarında, "Birleşmiş Milletler'in gözetiminde" Srabeniska'da, milyonlarca insan katledilirken, bugün, uzay çağında Gazze'de aynı insanlık suçları bir kez daha işleniyor... Çocuklar muhtemelen, kısa hayatlarında bir kez olsun bisiklete binmeden, dondurma yemeden, çikolata nedir bilmeden kahpe bombalarla göçüp gidiyorlar bu dünyadan. Kahrolsun bütün zalimler... Yaşasın çocuklar...