Ahmet Nur Çebi aday olacak!

Başkan Ahmet Nur Çebi, tüm tepkileri rağmen yeniden aday olmaya karar verdi. Son anda bir değişiklik olmazsa önümüzdeki hafta bunu deklare edecek. Başkan'ın kafasındaki tek soru işareti seçimi kazansa bile, mayıs ayında yapılacak mali genel kurulda ibra edilmeme ihtimali. Mali yönden ibra edilip, idari yönden çakılırsa o zaman çarşı karışır.

YÖNETİM SİLBAŞTAN

Peki Başkan Çebi güven tazelemek istiyor bu net. Tabii bir de kadrosunu yenileyecek... Bu kongrenin Başkan açısından anlamı bu. Hayırlı olsun ne diyelim. Çebi tekrar seçilir mi bilmem ama seçilse bile huzur bulamaz. Mehmet Büyükekşi kendisine o el hareketini yaptığı anda kalkıp gerçek bir Beşiktaşlı tepkisi verebilseydi, belki 40 yıl daha başkan olabilirdi. Şimdi işi zor, kazansa da kaybetse de zor.

TFF BAŞKANLIĞI YAKIŞIR

Çebi olağan kongreye kadar kalıp ondan sonra TFF Başkanı olmayı düşünüyor bana sorarsanız. Bu olmayacak bir şey değil. Eğer TFF Başkanlığı görevine gelirse de kesinlikle adalet terazisinin ayarıyla oynamaz, Beşiktaşlılık yapmaz, TFF Başkanlığı yapar. Bana göre Beşiktaş'ın kurtuluş formülü Yıldırım Demirören, Serdal Adalı birlikteliğidir. Bu benim fikrim. Öte yandan Tevfik Yamantürk başta bazı adayların, "Çebi aday olmazsa ben olurum" şeklindeki tavırlarını ise asla kabul edilmez buluyorum. Beşiktaş için bir şeyler yapacaksanız aday olursunuz, o olursa, bu olmazsa diye şart koşmazsınız. Beşiktaşlılık budur.

BÜYÜKEKŞİ PİMİ ÇEKTİ

Beşiktaş tribünlerinin TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye ettiği küfürler hiçbir şekilde tasvip edilemez. Küfür acizliktir. Öbür taraftan bir TFF Başkanı da asla bu kadar taraflı olmamalıdır. Konu Beşiktaş olunca "Onlar günlerini görecek" diyen, Başkan Çebi'nin maç davetine "Çok beklersiniz" cevabı veren Mehmet Büyükekşi, tribünde yaptığı hareketle de bombanın pimini çekmiş oldu. Hele hele askerlerine hitap eder gibi tüm yönetim kurulu üyelerini tek hareketle tribünden çıkarması da büyük skandaldı. O TFF'de artık hiçbir Beşiktaşlı duramaz, durmamalı... Büyükekşi durabilir mi, onu da zaman gösterecek!

EURO 2032 BAŞARISI

Büyükekşi göreve geldiğinde, Türk futbolunun Avrupa'daki yüzü Servet Yardımcı'ya deyim yerindeyse selam bile vermedi. O Servet Yardımcı ki, UEFA yönetimine rekor oyla seçildi. Yıllardır harcadığı çabalar sonucunda da 2032 Avrupa Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte aldık. Bravo Servet Yardımcı, yüreğine sağlık.

TSYD'DE VEFASIZLIK

Birgül Pullukçu... 40 yıldır hayatını TSYD'ye adamış bir emekçi... Bir Antalya toplantısında Başkan Oğuz Tongsir'in dediği gibi, TSYD uğuruna yuva kurmaya bile vakit bulamamış bir fedakarlık abidesi... Onun bile kıymeti bilinmedi ve sonunda sabır taşını çatlatan Başkan Tongsir'in baskıları sonucu görevi bıraktığını açıkladı Birgül kardeşim. Önce "Son kez adayım" deyip ardından "Bir kez daha bana destek verin" diye ikinci kez koltuğa oturan, o da yetmeyince tüzük değiştirip deyim yerindeyse 'ömür boyu başkanlığı göz diken' Oğuz Tongsir kendi ayağına sıktı. TSYD'de bir zamanlar en azından ahde vefa vardı, artık o da yoksa, sözün bittiği yerdeyiz demektir. Gün ola, harman ola..