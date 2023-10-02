Diriliş Kartal!

Beşiktaş düştüğü yerden kalktı… Adana deplasmanında hiçbir varlık gösteremeyen Kartal, Konya'da akıllı oyunuyla sonuca gitti. Şenol Güneş, Adana'da on bir oynattığı Chamberlain, Ghezzal, Necip ve Cenk'i kenara çekerken, forvet arkasında Muleka, Bahtiyar ve Rashica'yı yani üç hızlı oyuncuyu kullandı. İyi de yaptı. Aboubakar rahatladı, daha çok topla buluştu ve golünü de attı. Beşiktaş'ın olmazsa olmazları var, bunların birincisi Aboubakar'a oynamak! Kanatlara koyacağın oyuncular Kara Boğa'yı besleyecekler. İki kere iki dört… Sen o bölgeye Cenk'i koyduğunda, kim kime, dumduma bir oyun oluyor ve Aboubakar da "bakamaz" oluyor! Şenol hoca futbolun doğrularını eğip bükmeyi seviyor! Misal, Konyaspor 10 kişi kalmış ve Beşiktaş önde. Bu şartlarda rakip mecburen üzerine gelecek ve arkada geniş boşluk bırakacak. O boşlukları kim doldurur, Muleka ve Rashica öyle değil mi? Değil!



Şenol hoca gidip Rashica'yı çıkarıyor ve Ghezzal'ı alıyor. Sanırsın karşısında kapanan bir rakip var ve Ghezzal'ın öldürücü ortalarıyla kilidi açacak! Kendimi bildim bileli aynı şeyi söylerim; futbolun gerçeklerine silah çekmeyeceksin, çekersen kendini yaralarsın, rakibi değil… Öbür taraftan Rashica'ya neden top atılmıyor bunu anlamak mümkün değil. Salih bomboş gidiyor, sağında Rashica kendini gösteriyor önüne bıraksa ciddi pozisyon olacak ama o da ne Salih dönüyor sol tarafa… Amir de bunu yaptı, diğerleri de. Rashica'ya güvenmiyorlar mı, yoksa sağ yanları ağrıyor da o nedenle mi top atamıyorlar anlamadım gitti! Rashica bu takımın en etkili silahıdır ve Beşiktaş o çocuğa hak ettiği ilgiyi kesinlikle göstermelidir. Bunun tersi akıl tutulması olur ki, güneş tutulmasından tehlikelidir!