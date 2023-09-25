Günü kurtardı!

Yönetiminiz transferde geç kalıp, hocanız kapanacak rakibe karşı Rashica gibi araya girebilen oyuncu yerine durağan Cenk Tosun'u tercih ederse, mütevazı kadrolu Kayserispor karşısında zorlanırsınız bu normal. Rakip kapanmış ve sen doldur boşalt oynamıyorsun, aralara girmeye çalışıyorsun peki bunu kim daha iyi yapar Cenk mi, Rashica mı? Hadi on birde Cenk'i tercih ettiniz, 2-1 öne geçmişsiniz rakip kontrolsüzce üzerinize geliyor ve arkada boşluk bırakıyor. Bu dakikalarda iki pozisyon oldu ve birinde topu götüremeyen Cenk, diğerinde altı pasta topla buluşup kaleciyle karşı karşıya kalmışken en kötü hareketi yapıp eve doğru gitti! O iki pozisyonda Rashica olsa maçı 4-1 olmuştu. Cenk'in pozisyonu zor diyenler olabilir, ben buna katılmam, gider gibi yapıp topuk yapsa uzak köşeye gol olur ve kaleci kıpırdayamazdı bile.



Beşiktaş dün puan kaybedebilirdi. Çünkü yanlış oyuncu tercihleri rakibin savunmasını kolaylaştırdı. Gedson'un yokluğunda Chemberlain'in iyi performans göstermesi ve bir de gol atması önemliydi. Günü kurtaran bu performans oldu. Amir, Salih her zaman iyiler, Aboubakar pozisyon bulduğu anda golü atıyor, Ghezzal'ın uzak ortaları etkili ve içeri kat ettiğinde de şut ve gol atmasını bekleyebilirsiniz. Bu şartlarda diğer kanatta pivot santrafor tarifine daha yakın olan Cenk Tosun değil Rashica olması şart. Şenol hoca bu gerçekle yüzleşmeli. Aksi halde Beşiktaş her maçı bıçak sırtında oynar. Bunu ben söylemiyorum Beşiktaş'ın kadro gerçekleri söylüyor Taraftar maç sonu yine yönetimi istifaya çağırdı. Takım önüne geleni devirip ligde ve Avrupa'da tam gaz gitmezse bu ateş pek sönmeyecek gibi…