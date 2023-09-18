Acı bir ders!

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın milli maç sonrası geç gelmesi Kartal'ın ayarlarını bozdu… Şenol hoca, milli maç sonrası zorunlu sebeplerle geç gelen Aboubakar'a ders verirken kendisi acı bir ders aldı! Soldaki Rebic ve Onur'un Mehmetcan karşısında tel tel dökülmeleri, Cenk Tosun'un merkezi dolduramaması, Rashica, Gedson, Amir, Salih bağlantılarını da kesti. İşin ilginç yanı tüm bunlara rağmen ilk yarıda daha çok topla oynayan, daha çok pozisyon bulan taraf Beşiktaş'tı. Öyle ki, Trabzonspor, bir kez kaleye gelip, ceza sahasına topla girmeden iki gol attı!



İlk golde sahanın en iyilerinde Bardhi arka direkteki yeni transfer Onuacho'yu gördü, ikinci de ise Bakasetas serbest vuruştan ağları gördü. Genellikle değişiklik için 65'i bekleyen Güneş bu kez 46'da, Onur, Cenk ve Rebic'i kenara alıp Aboubakar, Masuaku ve Muleka'yı sahaya sürdü. Artık topyekün saldıran bir Beşiktaş vardı ve savunma güvenliği ikinci plandaydı. Bjelica da bunu Abdülkadir Ömür'ü çıkarıp Trezequet'yi sahaya atarak, kontratak gücünü arttırdı. Mısırlı oyuncu Visca'nın pasıyla karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu Mert'e nişanlarken, bir dakika sonra Mendy'in uzun pasıyla başlayan benzer bir atakta bu kez Visca'yı iyi gördü ve tabela bir kez daha değişti. Sonuç olarak iyi oynadığı dönemde gol bulamayan Beşiktaş karşısında, bocaladığı dakikalarda iki gol atan Trabzonspor sonra da akıllı oyunu ve Bjelica'nın doğru hamleleriyle hak ederek üç puan aldı. Bir başka değişle Mendy ve Onuacho Trabzonspor'un çehresini değiştirirken Aboubakar'ın yedek kalması da Kartal'ın kolunu, kanadını kırdı...