Az bile yedik

Japonlar ne tekerliği icat etti ne de motoru ama hızlı tren yapmak onların fikriydi, en iyi arabaları, en hızlı motosikletleri de onlar yaptılar. Jet sky de onların dünyaya armağınıydı...

Telefonu İskoç Graham Bell icat etti, Amerikalı mühendis Martin Cooper telefonu cebimize soktu ama o telefona kamera koymak Japon aklının bir ürünüydü...

İlk kaset çaları Hollandalı mühendis Lou Ottens yaptı ama wallkman yapmak yine Japonların fikriydi.

Ne parayı icat ettiler, ne motoru buldular, ne telefonu, ne tekerleği, ne de interneti bulan da onlar değildi. Ancak icat edilen her şeyi onlar en iyi şekilde değerlendirdiler.

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Bilindiği gibi futbolu da Japonlar icat etmedi. Profesyonel futbola 1991'de yani bizden 70, Almanlar'dan 60 yıl sonra geçtiler; 30 yılda geldikleri mesafe müthiş dünyada 20. sıradalar...

Japonya'da futbol; disiplinden asla taviz vermemek, sistemi sıkı sıkıya sahiplenmek, bilimi ve teknolojiyi kullanarak çok çalışmak demek. Biz de ise futbol kazanınca kahraman, kaybedince günah keçisi yaratmak diye özetlenebilir...

O nedenle biz yüzyılda bir arpa boyu yol yürüyemezken elin oğlu 30 yılda dünyayı kasıp kavurdu...

Bugün hala nasıl bir sistem kurmalıyız diye tartışmak yerine Kurtarıcı arıyorsak tarihten hiç ders almamışız demektir. Ve dahası hala aramızda Fatih Terim göreve gelsin diye tartışanlar varsa, üstelik geçende Almanları dörtlediklerini düşünürsek Japonlardan az bile yedik derim ben.