Teşekkürler Cimbom

Beşiktaş ligin dişli takımlarından Sivasspor karşısında ilk yarıda deyim yerindeyse dört dörtlük bir oyun sergiledi ve bu bölümde maçı kotardı… Rashica ve Chamberlain ilk kez birlikte ilk onbirdeydiler. Rashica için Beşiktaş, Galatasaray'a teşekkür borçlu. Cimbom tüm enerjisini Tete'ye harcarken böyle özel bir oyuncuyu Beşiktaş'ın kapmasına fırsat tanımış oldu. Rashica hem golünü attı, hem de neredeyse her atakta vardı. Chamberlain ona keza. İlk 45'te Amir ve Gedson ile birlikte sahanın en iyi üç oyuncusundan biriydi. Tam olarak hazır olduğunda hem ısıracak, hem koparacak besbelli. Beşiktaş orta sahası bu ligin en iyilerinden. Gedson gibisi ligde yok, Avrupa'da var mı, tartışılır. Amir bildiğin kene, yapıştı mı bırakmıyor. Gedson ile birleşince adeta Voltranı oluşturuyorlar.



İki maçtır savunmanın solunda oynayan Onur da çok özel bir yetenek. Sağ dış ortalarını becerebildiği taktirde Ümit Özat gibi farklı bir boyuta taşır kendini. Gelelim Colley Hava Yolları'na! Dört maçta üçüncü golünü attı. Bir çok santraforu şimdiden geride bırakmış durumda. Savunmada geçilmez, hücumda durdurulamaz bir oyuncu vesselam... Mert Günok günümüz futbolunda her takımın ihtiyacı olan bir kaleci. Beşiktaş'ın pas trafiğinde önemli bir rolü var. Arkadaşlarına verdiği güven yeter… Uzun lafın kestirmesi şu; Beşiktaş çok iyi bir kadro kurdu ve çok iyi bir takım olma yolunda hızla ilerliyor.. Sivasspor ilk mağlubiyetini dün aldı. Servet hoca ve öğrencileri de ellerinden geleni yaptılar. Al Ahli'den gelen Barrow ilk onbir başlasa Sivasspor, hücum bölgesinde bu kadar etkisiz kalmazdı.