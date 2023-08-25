Hoş geldiniz!

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Dinamo Kiev dinamik, birbirleriyle çok iyi yardımlaşan oyunculardan oluşan homojen yapıya sahip dengeli bir takım. Beşiktaş'ı panikletmek ve erken gol atmak adına ilk düdükle birlikte önde basan bir Dinamo Kiev izledik. Bu dönemde Beşiktaş bir türlü oyun kuramadı ve pozisyonlar verdi. İlk yarının son çeyreğinde ise Lucescu'nun öğrencileri yorulurken Beşiktaş kontrolü ele aldı. Orta sahada toparlanan, iki kanattan bindirmeler yapan Kartal, Aboubakar'ın penaltısıyla öne geçti. İkinci yarı benzer bir havada başladı. Savunmanın bir anlık boşluğunda Shaparenko ceza sahası çizgisi üzerinden klasını konuşturup eşitliği sağladı. Buna rağmen Masuaku çıkana kadar Beşiktaş oyuna hakim olan taraftı ve Colley'le ikinci golü de buldu.

Savunmanın soluna Umut girince o bölgede bir çok artçı sarsıntı oldu. Dinamo Kiev bu bölgeden bindirdi ve baskıyı arttırıp tekrar eşitliği sağladı. İstediği zaman gol atabilen ama istese de, istemese de kolay gol yiyen bir Beşiktaş izledik. Cenk Tosun girip, Rashica sağ kanadı etkili kullanınca manzara tekrar lehimize değişti. Tam maç bitti derken, Rashica rakibini yatırdı, kaldırdı ve Bahtiyar da maçı bitiren golü attı. Gedson'un insan üstü gayretini, Aboubakar'ın hiçbir maçı boş geçmeyişini, Cenk Tosun'un dönüşünü, Rashica'ın kendine gelişini kutlamalı Beşiktaşlılar. Tur kapısı ardına kadar açık ama dahası yenilerle eskiler yavaş yavaş uyum sağlamaya başladılar. Bu çok önemli. Kartal yüksekten uçmaya hazır gibi.