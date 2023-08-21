Doğradılar!

Bir yardımcı düşünün, karşı taraftan atılan kornerde, çıplak gözle bakarak, topun tamamının dışarı çıktığını görebiliyor! Göz değil lazer ışını mübarek! Kitaba göre topun izdüşümü bile çizgi üzerinde ise çıkmış sayılmaz! Dahası, kitap, "emin değilsen oynat" diyor! Yani kural da bilmiyor bu yardımcı… İkinci skandal penaltıda yaşandı. Pendiksporlu oyuncu balıklama denize dalar gibi atıyor kendini, bildiğin tiyatro oynuyor… Hakemi aldatmaktan kart görmesi gerekirken o da ne!? Önce VAR çağırıyor, ardından hakem penaltı veriyor! Pes! Böyle hakemlerin olduğu bir ligin marka değerinden falan söz edilemez. Orta sahada bile verilmeyecek bir faulden penaltı üretmek, 70 metre uzaktan bakıp topun tamamının çıktığından emin olmak! Gerçekten saçmalık…

Hakemler böyle peki ya Beşiktaş! Maça inanılmaz durgun başladılar. Ağır çekim paslaşıp, yürüyerek oynadılar adeta… Yani bir hakem hatasına kurban gitmeye hazır durumdaydılar. Aboubakar yalnız kaldı, Muleka yarım elma, gönül alma oynar gibi yaptı, golü bulduktan sonra da aynı terane. Rashica, Rebic, Chamberlain girdikten sonra da değişen bir şey olmadı. Al-gülüm ver gülüm oynanan sıkıcı bir maç öncelikle iki büyük hakem hatasıyla çığırından çıktı. Pendikspor'a gelince, Oscar Romero girdi ve oyunun şeklini değiştirdi. Osman hoca bu oyuncuyu yanında oturtarak ne yapmaya çalıştı anlamadım. Not: G.Saray kazandığı bir maçtan sonra bile "Bizi ince ince doğradılar" diyerek hakemler üzerinde baskı kurmaya çalışırken, takım geçen sezondan beri testereyle doğranırken Beşiktaş yönetiminin kuzuların sessizliğini oynaması tarihi bir hatadır. Uyarması benden!