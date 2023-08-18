İnceci Kara Boğa

Azerbaycan temsilcisi Nefci Bakü karşısında ilk maçta tur kapısını ardına kadar aralayan Beşiktaş rövanşa alternatif oyuncular ve iki gençle sahaya çıktı. Arkadaşları mücadele anlamında bir şeyler yapmaya çalışırken, Onana ve Rebic gezinmeyi tercih ettiler. Özellikle Rebic beni çok şaşırttı, böyle maçlarda klasını konuşturacaksın ki, hem taraftarın gönlüne taht kuracaksın, hem de hocanın gözüne gireceksin. Bakü temsilcisi ise tek maçlık bir final oynarcasına hırslı, istekli ve disiplinliydi. Şenol hoca baktı olacak gibi değil, beklentilerin çok altında kalan Umut, Onana ve Rebic'i yanına alıp, Aboubakar, Masuoaku ve Amir'i sahaya sürdü. Bu değişikliklerle Beşiktaş oyunu tek kaleye çevirdi, üst üste pozisyonlar buldu ve Aboubakar muhteşem bir plaseyle tabelayı eşitledi.

Sonra Muleka sahne aldı, hem de ne almak! Düşmesine rağmen yerden kalktı, topu kaptı, kaleciyi de geçip fileleri havalandı. Tur zaten garanti gibiydi ama kazanarak tur geçmek ülke puanı anlamında çok önemli. Gelelim gençlere. Semih gerçekten yetenekli bir oyuncu. Ceza sahasında topla buluştuğunda direkt golü düşünüyor ve bunu alt yapı maçlarından kalan ezberiyle yapıyor. Daha efektif olmalı, etrafını düşünmeli, her zaman, ilk fırsatta kaleye vurmak doğru tercih olmayabilir. Dikkat! Orta sahada izlediğimiz Demir Tıknaz acele etmekle, çabuk oynamak arasındaki farkı kısa sürede anlayacaktır. Topu en yakınındakine verme kolaycılığına kaçmayıp yerine göre riskli paslar atması özgüveninin kanıtı. Özetle bu gençlere güvenip süre vermek şart. İkisi de daha iyi olacaklar gibi.