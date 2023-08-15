Gerçek yıldızlar!

BEŞIKTAŞ derli toplu oynadı, yüksek nem oranının getirmesi muhtemel yorgunluğa karşı enerjisini idareli kullandı ve bir penaltı kaçırıp, iki kez direklere takıldığı maçı Gedson Fernandes'in şık golüyle kazanarak lige iyi başladı. Kartal'ın; Aboubakar, Gedson, Rebic, Ghezzal, Colley, Onur, Roiser, Masouaku gibi yıldızları var ama en büyük silahı bu yıldızlar ve diğerlerinin çok uyumlu bir takım oluşturmaları. Rakibe pozisyon vermeden tamamlanan bir maç, hem de Olimpiyat Stadı'nın insanı futboldan soğutan atmosferinde… Yakalanan altı-yedi net pozisyon var. Direkler, melekler, derken kaçan penaltı…

Kafalarda "Acaba" sorusu oluşmaya başladığı anda Onur'un harika indirdiği topa Gedson gelişine vurup, kara bulutları dağıttı, kafalardaki soru işaretlerini kaldırdı. Kartal'ın orta sahası gerçekten ülkenin en iyisi. Salih, Gedson ve Amir her maç ikişer kişilik oynuyorlar. Şimdi önlerine de Chamberlain gelecek. Rebic dün nefis hareketleriyle büyüledi. Geçen maçta, rahat pozisyonda kendisine pas vermeyen genç Semih'e ders verircesine gollük pas atması, rakipleri bir o yana, bir bu yana evirip, çevirmesi… Kartal'ın sağı gibi solu da öldürücü bir kuvvete kavuştu gibi geliyor bana.

İyi mücadele eden, rahat pas yapan Beşiktaş bol pozisyon buluyor. Bazen şanssızlık, bazen de Aboubakar'ın penaltı da yaptığı gibi şov merakı skorun gelmesini geciktirebiliyor. Ancak vazgeçmeyen bir takım var, sonuna kadar kovalıyor. Kimin, hangi yıldızı, bu sezon ne yapar bilmem ama Beşiktaş "takım gücü" adına şu anda tüm rakiplerinin önünde. Birliğin, aile ortamının, disiplinin, özetle Güneş Sistemi'nin gücü bu… Saygı duyulması gereken bir güç.