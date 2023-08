Kartal yükseklerde

Konu Avrupa arenası olunca tur atlamak çok önemli ve bunu iki galibiyetle yapmak da ülke puanına katkı anlamında ayrıca önemli. Beşiktaş hem turu aldı, hem de ülke puanına katkı yaptı. Güneş elindeki kadroyu çok iyi değerlendiren bir teknik adam. Mert, Gedson, Hadjiahmedovic, Salih, Aboubakar, Masuaku, Colley, Roiser (Onur) şimdilik iskeletin ana unsurları. İki maçta da Güneş aynı sistemle oynadı ve kimin, hangi şartlarda ne verebileceğini ölçtü, biçti. Ghezzal, Cenk Tosun, Amertey, Rebic, Onana ve bir de sürpriz transferin gelmesiyle forma rekabeti artarken Şenol Güneş'in istediği alternatifli kadro da oluşmuş, olacak. Tirana sert oynayan bir takım ve hırsları, yeteneklerinin çok önünde. Maç boyu altı kez sakatlık yaşamaları, iki zorunlu oyuncu değişikliği yapmaları da bunun kanıtı.

İlk maçta turu kolaylayan Kartal rakibinin enerjisini tüketmek adına maçı içinde farklı stratejiler izledi. İlk on dakikada rakibin gazını alan Kartal ardından Gedson-Amir- Salih'le orta sahayı ele geçirdi. Sık sık ileri çıkan Gedson ani ataklar geliştirdi ve Tirana'nın dengesini bozdu. İlk golün yeni transfer Amertey'den gelmesi onun iyi bir başlangıç yapmasını sağladı. Yerine girdiği Necip de sahada kaldığı süre içinde savunmanın en sağlam direğiydi. Sakin, özgüvenli oynayan Beşiktaş bir an önce maçı kotarmak telaşına düşmedi. Özgüvenli oyun, Masuaku'nun atılmasından sonra da devam etti… 10 kişiyle de oyunu kontrol eden Siyah-Beyazlılar, her açıyla, ayak, kafa ayırt etmeden kaleye topu gönderebilen ender golcülerden olan Aboubakar'ın harika vuruşuyla maçı noktalayıp turu kaptı. Kartal, bu sezon Avrupa'da yüksekten uçacak gibi görünüyor.