Aboubakar, Dzeko, İcardi!

Geçtiğimiz günlerde, her yıl olduğu gibi yine Gazi Koşusu keyfi yaşadık. Ancak bu defa farklı manzaralar vardı özellikle tribünlerde. Çünkü F.Bahçe eski başkanı Aziz Yıldırım da şeref tribünündeydi. Seversiniz, sevmezsiniz ama Aziz Yıldırım Fenerbahçe taraftarının büyük bölümü için efsanedir. Gazi Koşusunda bunu bir kez daha gördük. İnsanlar deyim yerindeyse Gazi heyecanını unutup Şeref Tribünü önünde toplandılar ve "Aziz Başkan" tezahüratlarıyla Veliefendi'yi inlettiler. Dahası Ali Koç'u istifaya davet ettiler.



GÖLGEDE FİDAN YETİŞMEZ



Ali Koç'un artık hiçbir konuda hata yapma lüksü yok. Bugüne kadar yönetimi rahat bırakan Aziz Yıldırım bundan sonra kendisine güvenen F.Bahçeliler için harekete geçecektir. Ali Koç'un işi zor artık, hep koşmalı, durduğu anda düşer!



2 MİLYAR DOLARA 1 ADAY



TFF Başkanlığı'na tekrar seçilen Mehmet Büyükekşi'yi kutlarım. Bunca kulüp başka bir aday çıkarmadıklarına göre hepsi gidişattan memnun demektir. Bir tek Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi itiraz etti mevcut duruma, dolayısıyla bundan sonra konuşma hakkı da sadece Sayın Çebi'dedir. Ali Koç ya da bir başka Başkan bundan sonra TFF'den şikayet edemez, etmemelidir. Zamanında konuşmayan, hep susmalıdır.



TALISCA DENGELERİ BOZAR



Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde olan Talisca'nın yakın tarihte Türkiye'ye gelme ihtimali çok zayıf. Neden derseniz bonuslarla yıllık 10 milyon euro civarında kazanan bir oyuncuyu bizim ligimizde oynatamazsınız. Aldığı rakamı en başta takım arkadaşları isyan eder! Net!. Talisca bir gün gelecek ama o gün, bugün değil...



KARTALA 10 NUMARA ŞART!



Şenol Güneş yönetiminde sağlam bir kadro iskeleti kuran Beşiktaş'ın Aboubakar'a alternatif bir golcüye, mutlaka çok iyi bir 10 numaraya ve bir sol kanat oyuncusuna ekmek gibi, su gibi ihtiyacı var. İşini maddi yönünü halletmek kolay değil ama Beşiktaş büyük camiadır bir şekilde bu engelleri aşıp yeni sezona bomba gibi gireceğine şüphe yok.



G.SARAY'IN KADERİ ICARDI



İcardi ve sonradan Beşiktaş'a katılan Aboubakar golleriyle geride kalan sezona damga vururken, bizim yıllardır devşirdiğimiz, "Bir gol bin ayıp örter... Pantolonu gösteren ütüdür, takımı gösteren golcüdür... Stoperi olmayan bir gün ağlar, golcüsü olmayan her gün ağlar..." şeklindeki sözlerimizi de doğruladılar. Bu vesileyle Galatasaray'ın yeni sezondaki gücü de İcardi'yi kadrosunda tutulup, tutmamasına bağlı olacaktır. İcardi giderse Cimbom çöker.



DZEKO ATAR, ATTIRIR!



Fenerbahçe, Ali Koç döneminde ilk kez gerçek bir golcü aldı. Edin Dzeko'nun yaşını tartışınlara şaşırıyorum. 40 yaşındaki Gomis'in neler yaptığını unutmuş gibiler. Dzeko yeni sezona damga vuracak oyunculardan biri olur, buna hiç şüphe yok.



KARTAL'A DESTEK ŞART



Fenerbahçeli'nin Fenerbahçe'ye yaptığını kimse yapmıyor. Sürekli bir kaos yaşayan camia huzur bulmadan şampiyon olamaz, şampiyon olmadan da huzur bulması zor gibi. İsmail Kartal'ın göreve gelmesi bu açıdan olumlu. Camianın sevdiği bir isim olduğu için en azından bir süre kredi verilecektir. O krediyi iyi kullanırsa şampiyonluk da gelir.