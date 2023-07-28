Necip’ten Semih’e!

Beşiktaş transferde gecikmesi sabırları taşırdı. Dün maç öncesi, yani sahadaki manzarayı bile beklemeden yükseldi istifa sesleri.

Biz şimdilik bu problemi başka bir güne bırakıp sahada gördüklerimizi yorumlayalım.

Sağ kanatta, Roiser-Onur ikilisi geçen sezon da bu pozisyonda birkaç maç oynadıkları için son derece uyumlu göründüler.

Onur hem önde rakibe baskı uyguladı hem de bir santrafor gibi stoperlerin arasına girip golünü attı.

Muleka ve Aboubakar'ın hazırlık maçlarından sonra Avrupa arenasında da iyi görüntü vermeleri Beşiktaş adına çok önemli.

Eski günlerine dönen bir Muleka yeni transfer gibi olur.

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Rakibin oyunu kısa mesafede tutup sıkıştırmaya çalışmasını, Gedson, Hadjiahmedovic, Salih üçlüsüyle bol pas yaparak bozmaya çalışan Beşiktaş, sağ kanadı da etkili kullanınca kontrolü elinde tuttu.

Oyun sağ kanada yıkıldığı anlarda atılan ters toplarla solda klasını konuşturan Masuaku, Premier Lig'deki günlerini hatırlatan ortasıyla aslında kilidi açan oyunculardan biriydi.

Yeni transfer Onana son bölümde süre aldı, kalitesini bildiğimiz bir isim, birkaç hafta sonra Gedson'la birlikte o bölgenin değişmezi olacaktır.

Beşiktaş iyi oynadığı ve çok farklı kazanması gereken maçta 2-0'dan sonra işi hafife alınca rakibine tur için umut veren golü yedi.

Golden sonra da Beşiktaş özellikle Aboubakar'ın şahsi becerisiyle yine net pozisyonlar bulduysa da kah şanssızlık, kah beceriksizlik farkın artmasını önledi.

Sonra genç Semih girdi oyuna ve tam maç biterken attığı harika golle işi bitirdi. Bu golden önce alt yapıdan 15 yıl önce çıkan Kaptan Necip'in kritik bir pozisyonu önlemesi harika bir tesadüftü!