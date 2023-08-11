Birlikten doğan güç

Aboubakar gezegendeki en farklı golcülerin başında geliyor! Belli vücut açısı arayışı yok, kaleye dönükken yapabildiği sürprizleri, sırtı dönükken de yapabiliyor. Geriden gelen arkadaşına bırakacağını düşündüğünüz anda dönüp topun dibine girip farkını ortaya koyuyor. Tıpkı ilk golde yaptığı gibi. Markajla onu durdurmak da zor. Önce sizin markajınıza takılmış gibi davranıyor sonra bir bakıyorsunuz sizi alıp çarşıya götürmüş ve arkadan gelen bir arkadaşı golü atıvermiş. Aynen dün ikinci golde olduğu gibi. Neftçi Bakü, kabuğunu kırmaya çalışan bir takım. Tatlı sert oyunla rakibi yıldırıp kontratakla etkili olmaya çalışıyorlar. Şenol hoca da buna göre taktik belirlemiş. Orta sahada üç silahşorlar Gedson, Amir, Salih;Nefci Bakülü oyunculara karşılık verirken sağdan Roiser, soldan Umut ani çıkışlar yaparak rakibi dengesini ve planlarını bozdular. Sezon öncesi Beşiktaş'ın en önemli avantajı takım birlikteliği ve oyun disiplini. Rakip ayırmaksızın ciddiyetlerini koruyup çok iyi yardımlaşıyorlar. Yenilerin 40 yıllık Beşiktaşlı gibi takıma uyum sağlamış olmaları da cabası… Dört büyükler arasında homojen yapıya sahip olan tek takım Beşiktaş olabilir. Yıldızları ile askerleri arasında asla uçurum yok. Dengeli ve kenetlenmiş bir Kartal bu. Transfer şampiyonu olmakla, lig şampiyonu olmak çok ayrı şeyler. Ligi genelde en büyük transferi yapanlar değil, EN İYİ TAKIM olanlar kazanır. Şu anda bu görüntüyü veren tek ekip Beşiktaş. Neftçi Bakü engeli de geçildi sayılır, şimdi Avrupa maçlarındaki görüntüyü lige yansıtmak önemli. Güneş ve takımı bunu da yapacaklardır.