Beşiktaş raporu!

Avrupa'da bayrağımızı dalgalandıran Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Adana Demirspor'u yürekten kutluyorum. Takımlarımızın şu ana kadar aldıkları iyi skorlar gelecek yıldan itibaren Avrupa Kupaları'nda önümüzü açacak, işimizi kolaylaştıracak. Öyleyse, durmadan, yılmadan, yorulmadan aynen devam. Öte yandan lig, Avrupa, özel maç derken yaklaşık 10 maçtır izlediğimiz Beşiktaş'ı detaylı inceleme vakti geldi. Önce teknik kadrodan başlayalım. Şenol Güneş ve ekibi zaten başarılıydı, ekibe Burak Yılmaz'ın katılması oyuncularla teknik adamlar arasındaki bağlantıyı çok daha sağlamlaştırdı. Şenol Güneş bazen çıtayı çok yükseğe koyup Talisca gündemi yaratsa da genelde takım uyumuna önem verir. Şu ana kadar yapılan transferlerin bazıları hocanın canını sıkıyor ama genelde memnun...O zaman gelin hep birlikte yenileri inceleyelim...

ONANA ZORLUYOR

Lille, Bordeaux gibi takımlarda kariyer yapan Kamerunlu oyuncu Beşiktaş'a henüz uyum sağlayamadı. Mevkisinde Gedson, Salih, Amir gibi önemli oyuncular varken kadroyu zorlaması kolay görünmüyor. Talipleri var bildiğim kadarıyla, "giderim" derse, "Kal" denilmeyecek. Ganalı stoper Amartey ilk başlarda bocalasa da yavaş yavaş uyum sağlıyor. Hava toplarına hakim, mücadeleci bir yapısı olduğu malum. Kariyerini inkar etmeyen bir görüntü verdi. Beşiktaş'ın gücüne güç katacaktır.

BÜYÜK REKABET

Rashica ligimizi iyi bilen, Galatasaray'da gerçekten sağlam bir performans sergileyen yetenekli bir kanat forvet. Ghezzal'ın biraz moralinin bozulmasının sebebi de sanırım bu transfer. Rashica geldiğinden beri Ghezzal bir türlü iyileşemiyor. Umarım bu konuyu çok uzatmaz, çünkü rekabet kendine güvenenler için harika bir duygudur. Burası Beşiktaş, en çok sevilen değil, en iyi olan oynar! Liverpool, Arsenal gibi devlerin formalarını terletmiş olan Chamberlain'in kalitesi de, kalibresi de belli. O kaliteyi Beşiktaş forması altında sahaya yansıtabilecek mi bütün mesele bu! Dele Alli gibi kitap okumaya geldiyse işi zor, meydan okumaya geldiyse Talisca'yı aratmaz. Rebic Milan'dan geldi, yani yolda bulunmadı... Rashica ile benzer yeteneklere sahip Hırvat oyuncu sonradan oyuna girdiğinde yıldız gibi parlarken ilk on birde yer bulduğunda bocaladı. Cenk Tosun döndü ve artık çok güçlü bir rakibi var. Oynarsa Beşiktaş için büyük kazanç olur, yoksa kulübeyi şenlendirir.

BAHTİYAR OLDUK!

Bakhtiyor Zaynutdinov, biz ona kısaca 'Bahtiyar' diyeceğiz. Tam bir joker olan Kazan oyuncu Dinamo Kiev maçında ilk golünü atma sevinci de yaşadı. Kale dışında her yerde oynayabilir. Kaptan Necip gibi, tam bir görev adamı; hırslı, istekli, güvenilir. Yenilerin halleri böyle, peki Beşiktaş transferi noktaladı mı? Hayır! Orta saha ve savunmaya hala takviye yapılabilir, görüşmeler sürüyor. Gidecek bazı oyuncular var, öne onların durumları netleşmesi lazım. Yani Kartal tahtayı kapatmadı. Yeni transferler yolda.