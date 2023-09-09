Sergenler Bertuğlar!

Ermenistan'ın 2 milyon 800 bin nüfusu var, bizim 80 milyon… Kadro değerleri 31 milyon euro, bizim 250 milyon euro… FIFA'da biz 40. sıradayız, Ermenistan ise 90. basamakta…

Siz bakmayın maç sırasında oluşan tabelayı kımıldatmayan etkisiz istatistiklere, yani topla oynamaya, isabetli pas yapmaya falan… Asıl istatistikler bu yazdıklarım… Hangi kadroyla çıkarsak çıkalım maçı almalıydık… İşin gerçeği bu ama yine de söylemeden edemeyeceğim, Onur Bulut varken, Cenk Özkaçar neden sahadaydı! Onur, Beşiktaş'ta hem sağ, hem de solda iyi performans göstermedi mi!? Yoksa gösterdi de, Kuntz mu görmedi!

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Bir Cenk oynayacaksa eğer soyadı Tosun olmalıydı ama o golcü geniş kadroya bile çağırılmadı!… Kerem maçın hemen başında iki lokum uzattı Barış'a, ikisini de mundar etti! Golü, golcü atar… Nitekim genç Bertuğ ilk maçında, hem de çok kısa süre oyunda kalmasına rağmen attı golünü… Kimler kaçırdı, kim attı!?

Çok kolay kazanabileceğimiz bir maçtı bu. Rakip asla bizim ayarımızda değildi ama yine de kazanamadık! Sahaya çıkan ilk 11 ve sonradan giren oyuncularımızın neredeyse tamamı panikatak halinde oynadılar.

Kesin olan tek şey şu ki; Kuntz artık o görevde kalamaz. Kalmamalı da… Ancak artık yeni bir şeyler söyleyelim, yıllardır yaptığımız ezberleri bozma zamanıdır.

Milli Takım, kimsenin egolarını tatmin edeceği ya da kulüplerin, "Hoca bizim camiadan olsun" diye yarışacağı bir yer değildir..

Gelecekse Sergen Yalçın gelsin. Kurtaracaksa, Sergenler, Bertuğlar kurtarır bu futbolu, yaşı geçmiş, işi bitmişler değil...