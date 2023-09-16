Şampiyonluk adaylarım!

Şampiyonluk favorilerim öncelikle Beşiktaş ve F.Bahçe, sonra Trabzonspor ve Galatasaray. Peki neden, onca transfer yapan G.Saray değil de Beşiktaş veya F.Bahçe... Nedeni basit, Kartal ve Kanarya mümkün olduğu kadar takım içi dengeleri gözeterek yaptılar takviyeleri, Galatasaray ise İcardi'yi, Zaha'yı, Tete'yi ve Hakim Ziyech'i "ne pahasına olursa olsun" tavrıyla aldı. Dengeleri bozdular. Kimi üç kazanırken, kimi beş, hatta on kazanıyor... Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar!

ONUN ARABASI VAR

Dahası G.Saray'ın transfer süreci de yeteri kadar şeffaf değildi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de, F.Bahçe ve Trabzonspor kulüpleri de bu durumdan bir şekilde şikayetçiler. Misal İcardi'yle yıllık 15 milyon euroya imza atıldığını Fransız basını yazıyor ama G.Saray'ın KAP bildirim yıllık 6 milyon Euro şeklinde. İki rakam arasında dünya kadar fark var, üç yılda 45 milyon nerede, 18 milyon nerede. Aradaki 27 milyon euro fark var nereden doğuyor! İşin ilginç yanı tam bunlar tartışılırken İcardi tam da 27 milyon euro'luk özel yapım bir süper lüks araba alınca kafalar tam karıştı. Bak şimdi!.. Tesadüfün kare kökü!.. Her neyse, bizimkisi dost uyarısı, bana göre bu manzara takımdaki birçok oyuncunun da kafasını karıştırır. Sonrasını da hep birlikte takip ederiz.

FIRTINA GÜÇLENDİ

Uzatmayalım, Beşiktaş zaten iyi olan kadrosunu doğru isimlerle takviye etti. F.Bahçe neredeyse yeni bir kadro kurarken, eski iskeletin temel direklerini elinde tuttu... Trabzonspor durdu durdu son hamleleriyle turnaları tam gözlerinden vurdu. Onuachu, Pepe ve Mendy, Karadeniz Fırtınası'nın gücüne güç katıp yarışa ortak edeceklerdir, buna şüphe yok. Bunu söylerken, Pepe'ye talip olan Beşiktaş vaz mı geçti yoksa transfer çalımı mı yedi onu da hala anlamış değilim..

YILDIZLAR SAHNEDE

Bu sebeple yarınki Türkiye derbisi çok önemli. Beşiktaş ve Trabzonspor'un yıldızları sahne alacak. Milli Takım arasında, kim, ne yaptı yarın göreceğiz. Beşiktaş bıraktığı yerden başlayabilecek mi, Trabzonspor aynı şekilde yeni yıldızlarıyla uyumlu bir görüntü verecek mi? Keyifli ve bol gollü bir maç izleyeceğimizi garanti ederim. Son yılların en iyi kapışmalarından biri olabilir.

KARTAL'IN GÜNEŞ'İ

Şenol Güneş adeta ikinci baharını yaşıyor. Oyuncuların tüm sorunlarıyla tek tek ilgilenirken yönetimi tatlı sert uyarılarıyla yönlendirip taraftarın da öfkesini dizginliyor. Ben Beşiktaş takımına çok güveniyorum ama şunu da biliyorum, birçok Beşiktaşlı öncelikle Şenol Güneş'e güveniyorlar. Yani onlara göre takımın en parlak yıldızı; Güneş!

KARDAŞ, SENSEVEN!

Kadir Kardaş, yaklaşık 10 yıldır TFF'nin en zorlu dönemlerinde, birçok başkan, onlarca yönetim kurulu üyesi ve yüzlerce profesyonel çalışanla Türk futboluna hizmet etti. İşini gerçekten iyi yaptı. Dürüst ve çalışkandı. Kardaş bayrağı kendisi gibi Digitürk'ten gelen Taner Senseven'e devrediyor... Hayırlı olsun, Kardaş dostumuza güle güle derken, Taner Senseven'e hoş geldin diyelim. Hemen belirtelim Kardaş tam olarak kopmadı, TFF Dış İlişkilerden Sorumlu Danışman olarak görevine devam edecek. Bu da çok iyi bir şey