Bu isyan ateşi sönmez

Daha 11 yaşındayken, Beşiktaş'ın gel-gitlerine alıştık. Yıl 1975 yaz kampında dönemin en güçlü takımlarından Steau Bükreş'i 2-0 yenen Kartal, Avrupa Kupaları'nda yine bir Rumen takımıyla eşleşmişti; Steagul Roşu!

İlk maçı 2-0 kazanan Kartal, son üç dakikada üç gol yiyerek elenmişti. Çocuk yaşta yaşadığımız şoka bakın.

1998'e geldiğinde, 25 yaşlarındayken, Carewli Walerenga'dan 12 dakikada üç gol yiyen bir Beşiktaş izlemiştik.

Gençlikte aldık dersimizi, 60 yaşını boş geçsek olmazdı! Beşiktaş bu kez de İsviçre'nin mahalle takımı önünde 10 dakikada üç gol yiyerek tersten tarih yazdı. Mahalle takımı derken niyetim hakaret etmek değil, bizim Beylikdüzü'nün bir milyon nüfusu var, Lugano şehrinin ise 60 bin. Yani buradaki bir mahalle, o şehre eşit…

10 kişi kaldık!... Geçin efendim bunu bir kalem, Beşiktaş 10 kişiyle, kalesinde kalecisi yokken F.Bahçe'yi Kadıköy'de yendi…

Hakem Roiser'i haksız atmış!...

Boş ver gitsin, ilk kez mi hakem hatası oluyor…

Beşiktaş rezalet bir halde. Başka açıklaması yok. Sahada yaşananları futbol diliyle açıklamak da imkansız.

Bildiğin rezalet bu ve artık bazı kellerin gitmesi şarttır. Başkan'dan yöneticileri, Güneş'ten futbolcuları herkes sorumluluğu üzerine almalı ve camiaya hesap vermelidirler.

Çebi yönetimi, hatta Güneş istifa düşünmüyorlarsa eğer, kalan maçları İstanbul dışında oynamak için TFF'ye başvuru yapsınlar…

İstanbul'da isyan ateşi yandı ve bundan sonra kodunsa bul huzuru!...

Kimse böyle bir skordan sonra kulağının üzerine yatamaz!

Adamın kendi kulağı bile isyan eder bu duruma…