Bir varmış, bir yokmuş!

SAMSUNSPOR; hocasıyla, futbolcusuyla, taraftarı ile maça bu kadar motive çıkarken;

Trabzonspor sahada iki kötü stoper ile yer aldı. Samsunspor, adeta dalga dalga Trabzonspor'un üzerine gelirken, bordo-mavililer, temposuz futboluyla taraftarını kahretti. İlk yarıda neler oldu neler!

Uğurcan Çakır kardeşim, bu sezon bu kaçıncı hatan! Sen bu değilsin! Sen, Trabzonspor'u şampiyon yapan kalecisin.

Avrupa Futbol Şampiyonası yaklaşıyor! Toparla kendini… Sen bir numarasın! Bunu unutma ve maçlara motive ol!

Trabzonspor, rakibe çok uzak oynuyor. Vişça da kenarda bekleyince; ilk yarıda ne yaptığı, ne oynadığı belli olmayan bir Trabzonspor izledik. Serbest vuruştan bir gol atıp, bir şutu da direkten dönen Enis Bardhi, takımının en iyisiydi. Gerisini siz düşünün artık! Tamam hafta içinde kupa rövanşına çıkacak bu takım. Ama bir Karadeniz derbisi oynuyorsun! Sahada savaşacaksın. Bunların hiçbirini göremedik Trabzonspor'da.

H H H

Abdullah Avcı, gidecek olan Pepe'den ne bekliyor; neden bu kadar ruhsuz mücadele eden Pepe'ye sabır gösteriyor!

Pepe takımın bütün enerjisini düşürdü. Abdullah Avcı, 80 dakika sahada tuttu Pepe'yi… İnanılır gibi değil! Kanatlardan tek bir hücum yapamadı, orta atamadı Trabzonspor! O zaman Onuachu nasıl gol atacak!

İşleyen düzeni bozdu Abdullah Avcı ve Samsunspor bunu çok iyi kullandı; 36 dakikada 3 gol attılar. Hakem Abdulkadir Bitigen de maçı çok kötü yönetti. Onuachu'nun bütün ikili mücadelelerine faul çaldı.

Birçoğu faul değildi.

Rakip, Onuachu'ya çarpıp düşüyor, hemen düdük! 60 dakika sahada kalan Trezeguet'nin oyuna hiçbir katkısı olmadı. Abdullah Avcı da Mısırlı oyuncunun yerine Vişça'yı sahaya sürdü.

Değişen bir şey oldu mu, hayır!

Çünkü dersine hiç çalışmamış Trabzonspor!

H H H

Samsunspor haklı bir galibiyet aldı. Taraftarı da Samsunspor'u çok iyi ateşledi ama maç boyunca Trabzonsporlu oyunculara yabancı madde yağdırdılar!

Trabzonspor'un bu maça doğru 11 ile çıkıp kazanması gerekirdi.

Kupa maçı öncesinde moral depolamak için! Trabzonspor bu maçtan gerekli dersleri çıkarmazsa; kupa rövanşında hüsrana uğrar!

Gisdol ise çok iyi bir teknik adam olduğunu bir kez daha gösterdi.