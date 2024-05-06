Bunlar uzaylı

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Şarkılı bir masal, en anlamlı gerçek... Ateşlere basarak koşan takım ruhu... Allah vergisi bir ihtişam! İŞTE GALATASARAY!



Rüzgarlı ve ılık bir İstanbul akşamıydı... Rams Park'ta dünyanın en görkemli tribün şovuna bakarken; eski bayramları, yılbaşı kartpostallarını hatırladım... Emek, alınteri ve takım bütünlüğü... İŞTE GALATASARAY!



İcardi'nin attığı olağanüstü gollerden sonra; tribünlerden yükselen 'aşkın olayım' şarkısı... 55 bin kişiden oluşan dünyanın en büyük korosu; sarı-kırmızı çiçek bahçesi... İŞTE GALATASARAY!



Son haftalarda tüm olasılıkların bittiği yerde, Hakim Ziyech başlıyor. Dün yine galibiyet kapısını açtı; 2. yarıda Sivasspor kalesine uzun menzilli bir füze gönderdi. İŞTE GALATASARAY!



Hepsi birer yıldız, hepsi birer altın adam! Barış Alper Yılmaz'a bakıyorum; Rakip savunmacıları adeta canından bezdiren amansız bindirmelerini izliyorum. Dün yine iki asisti ile aslanlar gibi mücadele etti. Altın çeşme Barış Alper Yılmaz! İŞTE GALATASARAY!



Mutlu sona 3 maçı kaldı Aslanlar'ın! Sarı-kırmızılılar, gümbür gümbür şampiyonluğa koşuyor! Muslera'dan en uçtaki İcardi'ye kadar... Her oyuncusu futbol topunu ısıracakmış gibi mücadele ediyor. Sahada gözleri şampiyonluktan başka bir şey görmeyen futbolcular topluluğu... İŞTE GALATASARAY!



Dün akşam Aslantepe'de bir destanın ayak izleri vardı. Mertens, attığı ikinci golden sonra Rams Park'ı bayram yerine çevirdi. Mertens, bu futbolu ile suyu bile yakar; gökyüzüne bir merdiven dayar ve yıldızları tek tek toplayıp, şampiyonluk tacı yapar. Çılgın bir skor: 6-1 Puan 96 oldu. Bir rekor daha kırıldı... RekorSARAY! Bu takımın kod adı: Şampiyon! İŞTE GALATASARAY!