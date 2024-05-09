Trabzonspor biraz gaza basınca...

İlk yarıda oyun kurmakta zorlanan, son derece ağır oynayan, rakip kaleye gitmekte zorlanan, gittiğinde de şut bile atamayan bir Trabzonspor izledik. İlk 45'te kenar bekleri Eren Elmalı ve Thomas Meunier'nin hücuma bir katkısı olmadı. Önlerindeki Fountas ve Vişça da etkisiz kalınca ilerde Onuachu topla buluşamadı ve rakip savunma arasında adeta kayboldu. Koca 45 dakikada Trabzonspor, Fatih Karagümrük kalesine isabetli şut atamadı. Bordo-mavililer, ikinci yarıya daha derli toplu ve baskılı başladı. Vişça sağ kanattan etkili toplar getirdi. Bu toplardan birine Onuachu, müsait durumda olmasına rağmen vuramadı. Sonrasında Trabzonspor'un tahrip gücü yüksek futbolu golü de getirdi. Thomas Meunier'in ceza sahasına gönderdiği muhteşem pası Onuachu ağlarla buluşturdu. İlk yarıda sahada uyuyan dev, ikinci yarıda uyanınca hemen gol geldi. Onuachu'nun golden sonra sakatlanıp çıkması, Trabzonspor adına büyük talihsizlikti. Ama Trabzonsporlu futbolcular, bu sakatlık yüzünden morallerini bozmadılar. Ve Karagümrük kalesine yüklenmeye devam ettiler. Fountas'un golü final kapısını ardına kadar açtı. Umut Bozok'un penaltı golü, Atatürk Olimpiyat Stadı'na gelen yaklaşık 10 bin Trabzonspor taraftarını coşturdu. Dünkü maçta 2 gol atan Umut Bozok'un mutluluğu, takımın da enerjisini zirveye taşıdı. Trabzonspor, biraz gaza basınca, biraz hücumu düşününce Fırtına'ya dönüşüyor. Dün bunu bir kez daha gördük. Trabzonspor taraftarı da bu Trabzonspor'u istiyor. Bordo mavili takım ikinci yarıda oynadığı muhteşem futbol ile maçı farklı kazanıp finale yükseldi. 23 Mayıs tarihinde oynanacak olan Trabzonspor-Beşiktaş kupa finali nefesleri kesecek. Çünkü iki takım da bu kupayı çok ama çok istiyor.