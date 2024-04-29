Ah Onuachu ah!

İlk yarıda sahada adeta yürüyen, her hattı ile tel tel dökülen bir Trabzonspor vardı... Hal böyle olunca konuk Gaziantep FK hiç zorlanmadan bir anda 2-0'lık skoru yakaladı. İlk golde M'Bakata'yı takip etmeyen Vişça'nın ve bu oyuncuya kolay orta yapma şansı veren Meunier'in hatası vardı. İkinci golde ise Denis Draguş, Berat'a öyle bir çalım attı ki, tam derslik! Rumen oyuncu, Berat'ı çalımladıktan sonra baktı ki Trabzonspor defansında kimse yok, muhteşem bir vuruşla ağları havalandırdı.

Abdullah Avcı baktı ki işler hiç iyi gitmiyor. Hemen değişikliğe gitti. İlk yarının en kötülerinden Berat ve Fountas'ı çıkararak; Umut Güneş ve Trezeguet'yi sahaya sürdü. Umut Güneş orta sahaya direnç katarken, Trezeguet de hücuma büyük zenginlik getirdi. Trezeguet girdikten sonra Onuachu resitali izlemeye başladık. Konyaspor maçında Puşkaş ödülüne aday bir topuk golü atan Nijeryalı forvet, dün de jeneriklik bir topuk dokunuşu yaptı. Sonrasında art arda golleri sıralayarak Trabzonspor'a galibiyeti getirdi Paul Onuachu. Onuachu, 3 gol, 1 asistle muazzam bir performans ortaya koydu. Ah Onuachu ah! Afrika Kupası olmasaydı, sonrasında kolun kırılmasaydı, bu ligde gol kralı bile olabilirdin. Trabzonspor da zirvenin bu kadar gerisinde kalmazdı...

Onuachu'nun 3 golle hattrick yaptığı maçta; Edin Vişça, 2 asistle yıldızlaştı. Enis Bardhi de Trabzonspor'un ikinci golünü atan isim olarak ön plana çıktı. Abdullah Avcı, ikinci yarıya başlarken yaptığı iki sihirli değişiklikle maçı almasını bildi. Ama ilk yarıdaki etkisiz futbol, Trabzonspor'a hiç yakışmadı. Dün bir kez daha gördük ki, bu takım doğru 11 ve doğru taktikle çok potansiyelli oynuyor. Trabzonspor taraftarı tam da bunu istiyor. Yani topu adeta ısıran, sahada savaşan bir Trabzonspor istiyor. Trabzonspor'a transferi gündemde olan (hatta ön anlaşma yapıldığı belirtiliyor) Denis Draguş; çok zeki, çok teknik ve golü koklayan bir forvet. Trabzonspor bu oyuncuyu alırsa, gücüne güç katar.

Bu arada kupa maçından cezalı olan Enis Destan'ın neden dünkü maçta oynayabildiğini soranlar olabilir.Hemen belirteyim. Enis Destan, 4 maç ve üstü ceza almış olsaydı ligde de oynayamayacaktı. Ama Enis Destan, Karagümrük kupa maçındaki hareketi nedeniyle üç maç ceza aldı. Trabzonspor, ikinci yarıdaki etkili futbolu ile kazanarak, lig üçüncülüğünü kimseye kaptırmayacağını gösterdi. Dün müthiş bir geri dönüşe imza atan Trabzonspor, kupa rövanşı öncesinde büyük moral depoladı.