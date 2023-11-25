Bıçak sırtı!

Beşıktaş'ta kongre günü yaklaştıkça iki başkan adayı Serdal Adalı ve Hasan Arat'ın çalışmaları da hız kazanıyor. Sürecin son derece centilmence yaşanıyor olması camia adına sevindirici bir durum. Adalı olsun, Arat olsun birbirlerini yıpratarak yol yürümektense projelerini anlatmaya çalışıyorlar. Bir hizmet yarışı var şimdilik. Umalım ki bu güzel manzara bozulmasın...

KEÇELİ DENGE DEĞİŞTİRİR



Seçime günler kala Serdal Adalı'nın yaptığı Metin Keçeli hamlesi bence kendisine önemli bir avantaj sağladı. Metin Keçeli camianın açık yürekli, bilgili, cesur ve önemli isimlerindendir. Yaklaşık 20 yıl efsane başkan Seba yönetimlerinde, sağ kolu olarak görev yapan Keçeli daha sonra iki Yıldırım Demirören yönetimlerinde de yer aldı. Bir maç sonrası Bartın dönüşü yaşanan feci kazada dönemin önemli isimlerinden Şan Ökten rahmetli olurken Keçeli de yaklaşık iki yıl bastonla dolaşmak zorunda kalmıştı...



KARA GÜNLERDE SAHNEDE



Beşiktaş'ın batma noktasına geldiği ve Mehmet ÜstünkayaErdoğan Demirören hamlesiyle hayata döndüğü yılları yaşayan, krizin hemen sonrasında Süleyman Seba ile birlikte taşın altına elini koyan Keçeli camianın saygısını kazanmış önemli bir isimdir. Dolayısıyla Serdal Adalı-Metin Keçeli isimleri birlikte aynı listede yer aldığında bu bir çok genel kurul üyesi nezdinde önemli bir fark yaratacaktır.



40 YILLIK TECRÜBEYLE



Her iki adayı da sıkı şekilde takip edip açıklamalarını, vaatlerini, projelerini 40 yıllık tecrübeyle tartmaya çalışıyorum. Adayların toplantılarına katılan bir çok genel kurul üyesi ile konuşma şansı buluyorum. Arıyorum ya da onlar arayıp kafalarına takılanları soruyorlar.



GERÇEKÇİ OLMAK ŞART



Hasan Arat aylardır neredeyse geçen genel kuruldan bu yana ismini aday olarak ortaya koyduğu için önemli bir avantaja sahipti. Ancak Serdal Adalı'nın ayağı yere basan açıklamaları, yöneticilik dönemindeki başarılı icraatları yarışı lehine çevirmek üzere diyebilirim. Adalı Beşiktaş için haksız yere hapis yatmış, en kritik dönemde 10 milyon dolar verip geri almamış camianın güvendiği bir isim. Metin Keçeli'yi de listesine alarak son düzlükte vites yükseltti.



EN AZ SEKİZ BİN KİŞİ



Muhtemelen 8-12 bin arası üyenin katılacağı bir genel kurul olacağını düşünüyorum. Aradaki dört bin kişi size çok büyük bir marj gelebilir ama hava şartlarından, genel kurula yakın zamanda yaşanacak her türlü gelişme katılımı arttırabilir ya da azaltabilir. O marj normal bir anlamda.



HATA YAPAN YANAR



Genel Kurul 17 Aralık'ta yani şurada kala kala 25 gün gibi bir süre kaldı. Yanlış bir hamle, kırılan bir pot, listelere girecek tartışmalı bir ya da birkaç isim tüm dengeleri bozar. Bıçak sırtı bir yarış olacağı aşikar, o nedenle adaylarla birlikte arkalarındaki ekiplerin de son virajda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Sürekli konuşmak ve kendilerini anlatmak zorundalar, bunu yaparken inandırıcı olmaları da şart



BEŞİKTAŞ KAZANSIN



Ben açık yüreklilikle Serdal Adalı ve ekibinin Beşiktaş'a daha büyük hizmetler verebileceğine inanıyorum. Herkes kendi kararını kendi verecek, önemli olan Beşiktaş, gerisi teferruat, çünkü kazanan Beşiktaş olursa, kimse kaybetmemiş olur.