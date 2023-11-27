Yağmurlu bir günde

Samsunspor son haftalarda iki iç saha maçını da kazanırken Beşiktaş da dört deplasmandan puansız dönmüştü. Rıza Çalımbay, sanırım dinmek bilmeyen yağmuru da görünce Aboubakar'ı riske etmek istemedi. İlk yarıda enerjisi yüksek bir Samsunspor'a karşı organize olmakta zorluk yaşayan ve geride bolca hata yapan bir Beşiktaş izledik. Bu bölümde Mouandilmadji ve Emre Kılınç başta ev sahibi takım hücumcuları Beşiktaş kalesinde sık sık tehlike yarattılar. Manzara Samsun lehineyken Roiser'in şahsi gayretiyle kazanılan penaltıyı Cenk, iki hamle de gole çevirince Kartal beklemediği anda öne geçti. Golden sonra da oyunun gidişatı çok değişmedi, Beşiktaş etkisiz bölgede top çevirip istatistik kazanırken (!), Samsunsporlu oyuncular ayaklarına gelen her topla hücuma geçip Beşiktaş kalesinde baskı kurdular. Nitekim bu baskı sonuç verdi ve Mouandilmadji yarı rövaşata ile attığı harika golüyle skor eşitlendi.

İkinci yarıya Aboubakar'ı riske ederek başladı Rıza hoca. Cenk sola geçince o kanattan da etkili bindirmeler gelmeye başladı, ön taraf dengelendi. Samsunspor'un vites düşürmesi Beşiktaş'ın artık topa etkili bölgelerde de daha çok sahip olmasını sağladı. Kartal baskı kurduğu bölümde Colley'in golüyle tekrar öne geçip deplasman galibiyeti hasretine son vermiş oldu. Mert Günok, Necip, Amir, Gedson, Cenk bana göre iyi performans sergilediler. Muleka gayretli ama son raddede pas-şut tercihlerini yanlış yaptığı için etkisiz kaldı. Gerçekten sular seller yağdı dün maç sırasında, taraftarın söylediği o marşı hatırladım ister istemez; yağmurlu bir günde görmüştüm seni!...